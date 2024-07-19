我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

布碌崙市議員莊文怡還原經過 批警方過度執法

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

由於一場全球性的全球IT故障，包括達美航空、美國航空、美國聯合航空都發表聲明稱航班營運受波及。根據指出，到19日早上6時54分為止，全美已經有超過1000航班因此取消。

據報導，微軟在Azure雲端軟體狀態報告網站上表示，18日下午6時左右美國中部部分客戶的服務中斷，「包括服務管理操作和服務連接或可用性方面的故障。」美國網路安全公司Crowdstrike之後承認對此錯誤負有責任，並正在努力糾正錯誤。

芝加哥歐海爾機場方面，包括美航、達美、美聯航、Allegiant、Frontier在內的主要航空公司都受到影響，這些航空公司通常用來顯示航班信息的螢幕都出現藍屏。

一名乘客歐文斯(Troy Owens)表示，他原本搭乘的聖地牙哥到芝加哥Frontier航班被取消了，還好很快重新預定的新的機票到芝城，幸運行程沒有受到太大推遲。

芝加哥中途機場的乘客則沒有因為這次的軟件問題造成麻煩，一些原訂在歐海爾機場搭機的乘客，在班機被取消或延遲後，乾脆轉往中途機場預定航班。

已經取消「地面停飛」的美國航空19日發表聲明稱，因為供應商的技術問題，影響了美航在內的多家航空公司，截至東部時間上午5時，已經能夠安全重新開始營運，美航並對造成的不便致歉。

美聯航聲明稱，第三方軟件故障影響全球電腦系統，包括美聯航，「我們在努力恢復這些系統的同時，所有飛機將停在出發機場，已經起飛航班則繼續前往目的地。」19日早上，美聯航發出最新公告，「部分航班正在恢復，但預計19日的航班都會有中斷情形」，該公司向受波及旅客發出豁免證明，以便乘客透過官網或應用程序更改旅行計畫。

達美航空聲明，「在我們解決供應商技術問題的過程中，所有達美航班都暫停，」達美並提到，將透過該公司的應用程式、簡訊等方式，通知航班受到影響的乘客。

芝加哥運輸局(CTA)、大都會火車通勤系統(Metra)以及伊利諾州運輸廳表示，他們沒有受到影響。芝加哥警局表示，其電腦間歇性出現問題，但911以及調度服務沒有受到影響。

此間星巴克工作人員說，店內交易沒有問題，但如果從手機下訂單則有狀況。

芝加哥 達美航空 大都會

上一則

75歲賓州婦 剛結束乳癌治療刮中500萬

延伸閱讀

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題
微軟大當機 美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留

微軟大當機 美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留
槍手手機內有川拜照片 曾搜尋民主黨全代會和川普活動日期

槍手手機內有川拜照片 曾搜尋民主黨全代會和川普活動日期
暗殺川普槍手 曾搜索芝加哥民主黨全代會日期

暗殺川普槍手 曾搜索芝加哥民主黨全代會日期

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)

時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活

2024-07-11 09:16
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
涂榮祥醫生每天必看世界日報。(特派員黃惠玲／攝影)

我84歲 我天天上班 華裔醫生涂榮祥展現銀髮族新趨勢

2024-07-12 09:56

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元