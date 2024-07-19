全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

由於一場全球性的全球IT故障，包括達美航空 、美國航空、美國聯合航空都發表聲明稱航班營運受波及。根據指出，到19日早上6時54分為止，全美已經有超過1000航班因此取消。

據報導，微軟在Azure雲端軟體狀態報告網站上表示，18日下午6時左右美國中部部分客戶的服務中斷，「包括服務管理操作和服務連接或可用性方面的故障。」美國網路安全公司Crowdstrike之後承認對此錯誤負有責任，並正在努力糾正錯誤。

芝加哥 歐海爾機場方面，包括美航、達美、美聯航、Allegiant、Frontier在內的主要航空公司都受到影響，這些航空公司通常用來顯示航班信息的螢幕都出現藍屏。

一名乘客歐文斯(Troy Owens)表示，他原本搭乘的聖地牙哥到芝加哥Frontier航班被取消了，還好很快重新預定的新的機票到芝城，幸運行程沒有受到太大推遲。

芝加哥中途機場的乘客則沒有因為這次的軟件問題造成麻煩，一些原訂在歐海爾機場搭機的乘客，在班機被取消或延遲後，乾脆轉往中途機場預定航班。

已經取消「地面停飛」的美國航空19日發表聲明稱，因為供應商的技術問題，影響了美航在內的多家航空公司，截至東部時間上午5時，已經能夠安全重新開始營運，美航並對造成的不便致歉。

美聯航聲明稱，第三方軟件故障影響全球電腦系統，包括美聯航，「我們在努力恢復這些系統的同時，所有飛機將停在出發機場，已經起飛航班則繼續前往目的地。」19日早上，美聯航發出最新公告，「部分航班正在恢復，但預計19日的航班都會有中斷情形」，該公司向受波及旅客發出豁免證明，以便乘客透過官網或應用程序更改旅行計畫。

達美航空聲明，「在我們解決供應商技術問題的過程中，所有達美航班都暫停，」達美並提到，將透過該公司的應用程式、簡訊等方式，通知航班受到影響的乘客。

芝加哥運輸局(CTA)、大都會 火車通勤系統(Metra)以及伊利諾州運輸廳表示，他們沒有受到影響。芝加哥警局表示，其電腦間歇性出現問題，但911以及調度服務沒有受到影響。

此間星巴克工作人員說，店內交易沒有問題，但如果從手機下訂單則有狀況。