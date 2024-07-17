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情侶海邊求婚戒指掉海中 以為尋獲無望卻出現奇蹟

世界新聞網／輯
史帝夫在海邊向凱蒂求婚成功，兩人跑到海中拍照時凱蒂不慎將戒指掉入海中，一位路人幫他們找回戒指。(翻攝Katie Nicholson TikTok @beastbarbie )
史帝夫在海邊向凱蒂求婚成功，兩人跑到海中拍照時凱蒂不慎將戒指掉入海中，一位路人幫他們找回戒指。(翻攝Katie Nicholson TikTok @beastbarbie )

24歲女子凱蒂（Katie Nicholson）日前在海邊接受男友史帝夫（Steve）的求婚，兩人在求婚成功後跑到海裡拍照，凱蒂的鑽戒卻從手指滑落掉入海中，身邊的人全部一起下海幫忙找戒指，最後一位陌生人幫忙找到戒指，讓凱蒂直呼「太幸運了」。

Cafemom報導，健身網紅凱蒂日前在風景優美的海邊接受史帝夫的求婚，沒想到下一秒悲劇發生，鑽戒掉到海裡，凱蒂將過程放到自己的TikTok，吸引超過56.7萬次瀏覽。

報導指出，凱蒂和史帝夫在求婚成功後跑到海中想拍美美的照片，沒想到才剛到海中，鑽戒就從凱蒂的手指滑落掉入海中，兩人在淺水處瘋狂尋找，周遭的人全部一起幫忙，而凱蒂悲觀地認為戒指應該找不到了。

沒想到一名加入尋找的路人發現了凱蒂的戒指，拾起後立刻拿給兩人，凱蒂說他是「奇蹟男子」，認為自己非常幸運。

史帝夫在海邊向凱蒂求婚成功，兩人跑到海中拍照時凱蒂不慎將戒指掉入海中，兩人在淺水...
史帝夫在海邊向凱蒂求婚成功，兩人跑到海中拍照時凱蒂不慎將戒指掉入海中，兩人在淺水處努力尋找。(翻攝Katie Nicholson TikTok @beastbarbie )

凱蒂說，真是驚險的一天，她的心情猶如洗三溫暖，本來很沮喪，後來找回戒指後內心很激動、開心，說自己和未婚夫一定是命中注定在一起。

有網友留言，叫凱蒂把戒指戴好，也有人打趣說，「看來你們的婚禮要多邀請一位賓客了，記得邀你們的恩人」。

凱蒂不是唯一一位把戒指掉進海裡的準新娘，去年7月，南卡羅來納州一名男子在默特爾海灘（Myrtle Beach）求婚時因為太緊張，不小心讓戒指掉到沙灘上，剛好當時有一名青少年在沙灘上尋找小飾品，他用金屬探測器，只花了45秒就找到那對新人的戒指。

南卡羅來納州 TikTok

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