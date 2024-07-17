女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

49歲的俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊(Naomi Pomeroy)13日在從事水上活動時不慎溺斃，當地餐飲界與民眾深表惋惜。

美聯社報導，波莫羅伊於13日晚間在波特蘭維拉麥特河(Willamette River)意外溺水身亡。事發當時，她與一群人一起在水上玩內胎漂流(inner tubing），但過程中不慎被水中的障礙物纏住，根據班頓郡警長辦公室杜菲特(Chris Duffitt)隊長指出，她是被一條綁在她身上的槳板繩(paddle board leash)拉入水下而無法掙脫。她和其他人把內胎和槳板綁在一起。

警方表示，目前仍利用聲納、水下攝影機和無人機進行搜尋，努力尋找波莫羅伊的遺體，但都未能找到遺體。警長阿斯達爾(Jef Van Arsdall)說，「我只希望找到波莫羅伊並將她帶回家人和愛人身邊。」

警方提醒，除非槳板裝設快拆式牽繩，否則民眾不應綁在槳板上，而且切勿將兩個以上的內胎綁在一起。俄勒岡州 海事局(Oregon State Marine Board)也指出，近年發現一股「新的趨勢」：立式划槳(SUP)上的繩索與灌木或其他廢棄物纏繞而造成泳客死亡。

2007年波莫羅伊在波特蘭開設了Beast餐廳而在當地飲食界嶄露頭角，饕客用餐時可在餐桌上享用波莫羅伊現宰整隻動物為主題的六道菜色套餐，此舉更讓她於2014年獲得詹姆斯比爾德獎(James Beard)的肯定，同時也讓波特蘭得以藉由美食及美景成為熱門的旅遊勝地。

49歲的俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊13日在從事水上活動時不慎溺斃，當地餐飲界與民眾深表惋惜。圖為她在波特蘭開設的Beast餐廳。(美聯社)

波莫羅伊曾參加「頂級大廚：名師薈萃」等烹飪電視節目並獲得觀眾好評，她與先生也經營一家酒吧。該酒吧15日並未營業，許多哀悼民眾則在店外放置鮮花與追思品。在酒吧對面同樣經營餐廳、從事餐飲超過十年的沃爾伯格(Heather Wallberg)表示，波莫羅伊「一手打造了今日的波特蘭美食盛況。她突然離世更提醒了世人，生命是如何的脆弱。」

俄勒岡眾議員布盧門瑙爾(Earl Blumenauer)也認為波莫羅伊不僅是一位傑出的廚師與企業家，更是一位了不起的人。他說，「她的影響所及超過波特蘭，幫助我們在發展卓越美食上取得領先地位與好名聲。我們會深深地懷念她。」