密蘇里州消防員偷18歲車禍傷者錢包 還刷卡洗車、加油

密蘇里州18歲的夏文(圖)去年在一場車禍中受傷，消防員布里特在現場拿走他的錢包並花用裡面的現金和刷他的扣帳卡。(翻攝KSDK新聞畫面)

密蘇里州 40歲的消防員布里特（Arnold Britt）被控在一場四人死亡的車禍中拿走傷者的皮夾後，竊取裡面的現金花用還盜刷扣帳卡，檢察官以收受贓物罪求處五年刑期，判決將於9月6日宣判。

每日郵報（Daily Mail）報導，聖路易斯（St Louis）在去年2月26日凌晨一點半發生一起車禍，一輛載有8人的2021雪佛蘭Tahoe遭一台2004雪佛蘭羚羊（Chevrolet Impala）撞上後撞到高架橋並翻覆，造成車上18至20歲的四人死亡、四人受傷，傷者之一的18歲夏文（Seven Robinson-Laney）有腦震盪和骨折。

夏文向警方表示，一名員警在車禍現場跟他要錢包，說要檢視裡面的身分證，之後他就被送醫治療，直到12天後他才想起來錢包還沒拿回來；警方檢視現場錄影影片後認為布里特符合夏文的描述。

警方在監視器畫面看到布里特問夏文錢包在哪並將其從夏文的口袋中拿出來，布里特將身分證交給警方後把錢包放到自己口袋。

夏文說，這聽起來很不可思議，因為他從沒聽過有消防員會這樣偷竊。

布里特從夏文錢包偷了現金674美元、內有200美元的禮物卡，還在洗車、加油站 、便利商店三間店刷了夏文的扣帳卡，花了120美元。夏文說錢包中有這麼多現金和禮物卡是因為他剛過生日，那些錢是他存來要買車的。

布里特說，他是不小心刷到夏文的卡，因為妻子有一樣銀行的扣帳卡，他以為那是妻子的，他當時正打算通知失主。

布里特目前遭消防隊暫時停職，檢察官以收受贓物對他求處五年刑期、詐欺 求處一年刑期，將於9月6日宣判。