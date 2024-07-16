寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

印第安納州 48歲的珍妮佛（Jennifer Lee Wilson）涉嫌坐在10歲寄養孩子達科塔（Dakota Levi Stevens）身上造成他因窒息而死。珍妮佛的鄰居表示，達科塔死前曾到她家求援，希望寄養在鄰居家；珍妮佛目前已遭警方逮捕，被控輕率過失殺人。

太陽報（The Sun）報導，住在印第安納州西北部的珍妮佛，4月時為了阻止達科塔跑出門，體重340磅的她坐在90磅的達科塔身上至少7分鐘。

報導指出，達科塔陷入昏迷後珍妮佛還質疑他是假裝的，直到她發現達科塔真的昏迷不醒，眼皮皮膚慘白後開始對達科塔進行心肺復甦術並報警，警方抵達後發現達科塔的脖子下方和胸部有瘀青、沒有心跳，現場急救人員在他被送醫前試圖讓他恢復心跳。

達科塔在醫院住了兩天後最終不治身亡，驗屍結果指達科塔死於窒息，器官和軟組織受到傷害，肝臟和肺臟出血，身體其他部位也有傷。

珍妮佛說，他和丈夫4月初開始讓達科塔寄養家中，他們本來不想收他，但因為曾經照顧過他兩年最終才答應；除了達科塔外，還有另外兩個珍妮佛夫婦曾照顧過的孩子寄養在他們家。

珍妮佛說，達科塔有言語和肢體暴力行為，但從來沒有試圖逃跑，案發當天達科塔因為被要求做家事而發怒，走到鄰居家要求報警。

珍妮佛的鄰居向警方表示，達科塔在事發約一個半小時前曾跑到她家要求寄養鄰居家，因為養父母會打他的臉，也不讓他聯繫社工，但鄰居當時沒看到達科塔被打的任何傷痕。

警方檢視門口的監視器畫面，發現珍妮佛在達科塔尖叫時坐在他身上，還能聽到珍妮佛說「我躺在他（達科塔）身上，他不聽話」，幾分鐘後的畫面顯示珍妮佛還躺在達科塔身上，但達科塔動也不動。

達科塔過世後，寄養在珍妮佛家的另外兩位孩童都被帶走，珍妮佛的寄養兒童許可證被撤銷。