暴風雨連2日夜襲 芝加哥至少出現10起龍捲風

芝市居民連續兩晚接到龍捲風警報。(手機螢幕截圖)

芝加哥 地區的居民過去兩天連續經歷了龍捲風 警報大響的夜晚，15日晚間，芝城一帶甚至至少有多達10起龍捲風報告，其中兩起分別在芝加哥的歐海爾機場以及中途機場，另外還有兩起在芝城遠西郊。強雷暴天氣，導致了數十萬居民停電。

國家氣象局15日晚間表示，在歐海爾機場、中途機場的網路監視攝影機鏡頭上看到了電光閃爍，原因是這些地區附近可能出現龍捲風或破壞性陣風，氣象局並提醒公眾認真對待這些警告。

根據ABC第七頻道新聞台、WGT電視台的氣象專家稱，截至15日晚間9時45分為止，芝加哥地區至少有10個活躍的龍捲風。其中包括沿著88號公路向奧羅拉(Aurora)、沃倫維爾(Warrenville)方向，以及靠近瑞柏市(Naperville)、朱麗葉市(Juliet)等地的龍捲風。

目前仍不清楚這波強風暴雨 造成的損失，但電力公司ComEd報告，至少有2226處停電，導致多達20多萬用戶受到影響。

芝加哥消防局表示，到15日晚上10時30分為止，儘管有多處樹木、電線、陽台倒塌，但沒有人員傷亡報告。消防局也提醒民眾，不要靠近或試圖去檢查停電及樹木倒塌的地區，因為在潮濕地面的電線可能會出現電擊。

國家氣象局報告，橫跨愛阿華州東部的破壞性風暴群，在15日晚間7時左右向伊州移動，於此之前還發出了洪水警報，尤其是14日已經受到暴雨襲擊的地區。

國家氣象局在15日晚間確認至少兩起龍捲風，一起發生在歐思維哥(Oswego)附近，另一起發生在糖丘(Sugar Grove)附近，庫克郡的龍捲風警報一直持續到夜間10時才解除。

羅蜜歐威爾市(Romeoville)的國家氣象局辦公室人員，15日晚間也一度因為龍捲風警報而不得不先躲在安全地方。

15日風暴來臨之前，大芝加哥都會水務局要求居民減少用水，因為限制家庭用水將有助於防止洪水氾濫並保護水質。

芝加哥應急管理辦公室表示，15日晚間至少接到上千通與狂風暴雨相關的求助電話。