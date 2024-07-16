她怨兒時玩伴結婚竟招待「吃泡麵」 批最低劣婚禮

一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客。圖為泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Alena Shekhovtcova）

一位憤怒的網友在網路論壇Reddit表示，她和伴侶參加了兒時玩伴的婚禮，本以為可以飽餐一頓，沒想到新人招待賓客吃的食物竟然是泡麵，新人事前沒有示警，事後也未道歉，讓她氣炸了。

紐約郵報（New York Post）報導，一名女網友在網路上表示，她收到婚禮邀請函，詢問「雞肉或魚肉」，讓賓客回覆時順便選擇餐點，讓她以為婚禮會有豐盛的大餐，沒想到當天收到的餐點是泡麵，讓她震驚又生氣，認為這是她參加過最低劣的婚禮。

這名網友表示，新娘的職業是專業廚師，沒想到卻招待婚禮賓客吃泡麵，讓她感到心寒，而且該場婚禮還要賓客自備酒水，她認為新人寧可被貼上「吝嗇」而非「大手筆」的標籤。

該網友表示，除了泡麵之外，新人還提供一些火腿丁，少到不行的蔬菜，以及幾包幼童食物包裝大小的洋芋片。

網友表示，她和伴侶因為認為婚禮上有美味大餐，所以兩人都沒吃晚餐，在儀式進行時快餓死了，婚禮結束後他們立刻衝去速食店大吃一頓。

有網友替新人緩頰，認為他們可能有預算 困難，該名網友反駁，表示新人為某一小群賓客準備了正式餐點，但其他人沒有，就她所知新人剛買房，還訂了去古巴的蜜月行程。

該名網友說，這是她參加過最糟糕的婚禮，更令人生氣的是新人在事前沒有提示大家，事後也沒有道歉。

有網友在貼文下留言，表示自己也參加過餐點是泡麵的婚禮，她認為新人讓所有穿正式服裝的賓客在婚禮上狼狽地吃著泡麵實在是很沒禮貌的行為。