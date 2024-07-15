芝華埠入選伊州指定文化區 市長引以為榮

芝市長強森(前右七)祝賀華埠入選伊州10大指定文化區。(特派員黃惠玲／攝影)

為慶祝芝城華埠 入選為伊州 十個指定文化區(State-Designated Cultural District)之一，華埠更好團結聯盟日前在譚繼平公園舉行夏日文化節，芝市市長強森出席慶祝儀式時表示，華埠是芝市文化、美食的基地，更是遊客必訪之地，他以華埠的文化豐富及良好保存受到肯定為榮。

這場慶祝活動由華埠更好團結聯盟主任陳本恩主持，華埠今年入選為伊州指定文化區，將可以獲得更多的州府經費，提升歷史文化保存，並增加經濟發展機會，這也意味著，華埠將有資格爭取伊州相關撥款，預計第一年可申請總額達300萬元。

華埠指定文化區的範圍南至31街、北到17街，東至克拉克街，西到瓦勒斯街(Wallace St.)，不過，陳本恩表示，儘管有地理上的界線，但整個華埠都會囊括在文化區的規畫內。

她並特別介紹，為了這場慶祝活動而撰寫的對聯「芝城華埠建我家，伊州特區顯文化」，充分代表了華社及民眾的榮耀及心聲。

包括強森、伊州副州長史特翠頓(Julianna Stratton)、伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥 11區區長李惠華、芝市負責移民事務的副市長李昂(Beatriz Ponce De León)、中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華、芝華商會會長李建明、美亞健康協會主任劉紅、亞裔文化中心徐婕雯，廣州協會會長勞潔梅等人，都參與了慶祝活動。

強森表示，芝加哥向來以多元化、國際化著稱，華埠更是其中不可缺少的一環，他說，華埠的文化、美食、建築都獨具吸引力，也是遊客的必訪勝地。強森說，華人在美國足跡可追溯到1849年，芝城華埠也在過去100多年來成長茁壯，更是芝市成為偉大城市的原因之一，強森最後感謝議員、民代、華埠更好團結聯盟等的共同努力。

趙建接著致詞表示，華埠列入伊州文化區是對華人移民為美國作出重大貢獻的充分肯定，是華人社區與芝加哥各族裔社區和諧共處、推動社區繁榮的體現，和諧共處也正是中國文化的重要內涵。他也提到，華埠繁榮發展與中美雙邊經貿合作交流密不可分，期待大家共同促進中美關係穩定及發展。

馬靜儀為創建指定文化區法案的主導者之一，她表示樂見華埠未來的繁榮成長，也替華埠可獲得更多州府資源以保存文化特色，感到高興。蔡季穎祝賀華埠獲得這項殊榮。李惠華說，這是華埠的里程碑，也是華社的榮耀，她感謝所有為爭取入選文化區作出努力及貢獻的個人及組織。