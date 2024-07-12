我84歲 我天天上班 華裔醫生涂榮祥展現銀髮族新趨勢

涂榮祥醫生每天必看世界日報。(特派員黃惠玲／攝影)

81歲的拜登總統，近期因為身體狀況受到質疑，引發一波要求退出總統大選的呼聲。然而隨著人口老化，高齡就業也越來越普遍。芝城 84歲胸腔科醫生涂榮祥，執業超過半世紀，至今還沒有退休 的打算，每天早上8時就到醫院上班的他笑著說，雖然「10個病患只有1個比我年長」，但只要患者需要他，還是會繼續看診。

神采奕奕、思路清晰的涂榮祥，看起來完全不像已經上80歲高齡，已經當了51年醫生的他，連在新冠疫情期都沒有讓他停下行醫腳步。

目前在芝城西郊亞歷賢兄弟醫學中心(Alexian Brother Medical Center)擔任胸腔科、睡眠科醫生，年齡沒有影響他的醫術，累積的豐富經驗更讓他去年當選了該醫院集團的「年度醫生」大獎。

84歲的涂榮祥醫生，去年獲頒年度醫生獎。(涂榮祥提供)

他不否認自己年紀大了，有時也會比較疲憊，會想乾脆退休算了，但現階段沒想清楚「退休後有什麼事可以做？」加上醫院掛診他的患者仍有不少，「能夠幫助他們，我感到很開心。」

涂榮祥的生活規律，現在每周一到每周五從上午8時到下午5時，以及隔周的周末，都會在醫院看診，周日則是他的高爾夫球時間。

他回憶，1960年代他從台灣高雄醫學院畢業，1968年到了美國深造，當時台灣正掀起「去去去，去美國」的風潮，涂榮祥說，「我們班上73個畢業生，有43個都到了美國，」而這一待就是56年。

84歲的涂榮祥醫生，去年執業跨過50年。(涂榮祥提供)

涂榮祥說，醫生行業跟其他領域有所不同，一般如果不是需要手術的外科，資深醫生還算常見，「10年前我74歲時，還在急診室任職，」只要體力可以負擔，一些疾病反而是老醫生更能對症下藥。

涂榮祥說，要保持體力、精神的良好狀態，無論是不是醫生都要注重平時的保健，他本身每天步行2哩還有早上起床會做40分鐘伸展操，「要活就要動」是真理。此外，喜愛閱讀的他，平時也花許多時間看書，尤其是有關人類歷史進程的資訊。

他同時也是世界日報 幾十年的忠實讀者，儘管手機、平板電腦風行，但涂榮祥至今還是訂閱世界日報，一早打開紙版世界日報了解國家、社區大小事，跟他數十年來堅持行醫一樣，是他生活中不可或缺的一部分。

看過成千上萬的患者，加上又是胸腔科醫生，涂榮祥良心建議「不要抽菸」是保健第一守則，他表示，不要以為抽菸只會對肺部造成傷害，其實抽菸跟食道、腎臟、膀胱、腦部等癌症都有關。