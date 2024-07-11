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新州200年旅館餐廳 華人老闆賦予新生命

編譯周芳苑／即時報導
新澤西州位於法國城(Frenchtown)的老字號旅館「國家旅館」 (National Hotel)已有近200年歷史。(國家旅館ig截圖)
新澤西州位於法國城(Frenchtown)的老字號旅館「國家旅館」 (National Hotel)已有近200年歷史。(國家旅館ig截圖)

新澤西州位於法國城(Frenchtown)的老字號旅館「國家旅館」 (National Hotel)已有近200年歷史，兩年前由來自中國的林卡拉(Cara Lin，音譯)買下，新老板為古風餐廳注入新生命。

這家旅館建於1833年，周邊城鎮遊客到那裡享受美食、舒適住宿以及令人驚嘆的自然氛圍；1870年代，該地區成為新州和賓州之間的重要補給路線。

林卡拉2022年買下這家旅館，對她來說，經營該旅館她遇到的最艱難任務；不過，她非常喜歡這家旅館；她認為關鍵是要喜愛、注重細節而且有最好的員工。

林的家人在法國城擁有另一餐廰 Bamboo House(意譯：竹屋)，有20年歷史，提供日本和泰國餐點，熬過了經濟衰退和新冠疫情；他們全力以赴，林信心滿滿的說，人們一定喜歡他們的食物。

收購全國旅館後，林卡拉繼續在 餐廳和酒吧提供卓越美食，為顧客提供風味濃鬱、風格豐富的亞洲風味菜餚；環境優雅溫馨，許多顧客似乎相互認識。

買下全國旅館後，林也保留旅館和餐廳的特色，另外添加現代化便利設施。

裝潢採用高檔的深色木材、精美燈光、閃亮吧台和皮椅。同時給人舒適感，適合風景如畫的小鎮。雖然新經營者是華裔、也提供亞洲風味菜肴，但並未供應亞州風菜單。

夏季是遊覽新州法國城的絕佳時機，當地遠離澤西海岸(Jersey Shore)的交通和人群，可享受和平與寧靜。

今年夏天如果想到人跡罕至的道路上走走晃晃，而不是去人盡皆知的著名景點開普梅 (Cape May)或海洋格羅夫 (Ocean Grove)，卻又保有一定的樂趣，到法國城是不錯的選擇。

通往法國鎮的道路就像電影「亂世佳人」(Gone with the Wind)場景，蜿蜒曲折，兩邊都是參天大樹，樹枝在微風中搖曳，樹影在人行道上舞動。

新州 新澤西州 疫情

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