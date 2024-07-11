阿拉巴馬州人瑞歡慶108歲生日 透露保持年輕3秘訣

阿拉巴馬州的海倫日前歡慶108歲生日。(翻攝WDHN YouTube)

阿拉巴馬州 的海倫（Helen Denmark）7日歡慶108歲生日，當她被問到如何維持年輕心態時，她說她的秘訣是喝酒、吃點心，還有和有鬍子的男人調情。

合眾國際社（UPI）報導，海倫7日生日，她的朋友和照護者在伯明罕（Birmingham）市的布魯克戴爾（Brookdale）輔助生活機構替她慶生。

海倫說和107歲時相比，她並沒有覺得自己變老了，她說自己保持年輕的秘訣為「喝酒、吃點心，以及和有鬍子的男人調情」。

海倫說，她認為自己還很健康、身體強壯，她有信心可以活到110歲。

人口普查 局（Census Bureau）估計，今年1月全美約有10萬1千位超過百歲的人瑞，預計到2054年時人數增加三倍，將達到約42萬2千人。

人口普查局去年5月公布人口數據，2010年至2020年間全國年滿65歲的年長者增加三分之一以上，創130年來最大十年增幅；若以年齡層分，百歲人瑞十年間增加8萬人。

波士頓大學（Boston University）教授珀爾斯（Thomas Perls）說，男女性年齡都高齡化，醫療進步是主要原因。

伊迪絲（Edith Ceccarelli）是美國已知最長壽者，她於1908年出生於北加州 蒙多西諾縣的威利茲（Willits）市，今年2月慶祝116歲生日後兩周去世。