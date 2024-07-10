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單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

編譯廖振堯／即時報導
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

麻州一名育有兩子的單親媽媽莎拉(Sarah，化名)為了維持生計，除了正職外還兼差兩份工作，去年收入也達到約5萬5千元，不過生活依然捉襟見肘，因為她是所謂的「ALICE」，也就是「有工作但資產有限、收入受限」的人(Asset Limited, Income Constrained, Employed)，這類人群收入雖在貧窮線以上，但因無法申請救濟而財務窘迫。

商業內幕(Business Insider)報導，莎拉說她已盡一切努力為家人賺取收入，包括去年每個星期都上一次夜班，但每個月都很難確保支付所有帳單，包括房租、車貸、汽車保險和食物。付完帳單後錢便所剩無幾，儲蓄永遠不夠，更不用說應急金，甚至沒辦法帶孩子去好一點的餐廳。

莎拉表示無論是精神還是肉體上，這都使人沮喪且精疲力盡。「我一直睡在沙發上，靠食物救濟站和各種創意手段生存——比如利用朋友的商店折扣、幾乎只穿二手衣物。」

莎拉知道有幾個政府福利計畫能幫助這種情況，但問題是她「收入太高」，反而沒資格申請。莎拉說她之前還能參加俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)、「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」(WIC)，現在已經不符資格；她的收入也超過獲得麻州健保(MassHealth)補助款的稅前年收入上限3萬4341元。

莎拉仍然有資格參加代金券(Voucher)住房援助計畫，補貼她的部分租金，但月收入仍需撥出約40%來繳租金；而且她已經接近失去資格的危險邊緣，同樣是因為她的收入太高。她也申請了多個可負擔住房項目，不過大多數項目的候補時間長達五到十年。

四口之家的聯邦貧窮線為年收入3萬1200元，單身人口則為1萬5060元。根據非營利組織「聯合勸募」(United Way)，2021年約29%的民眾屬於ALICE，另有13%民眾在貧困線之下。

食物救濟站幫助民眾渡過難關。圖為人群在麻州雀爾西的救濟站排隊等待領取食物和玩具。...
食物救濟站幫助民眾渡過難關。圖為人群在麻州雀爾西的救濟站排隊等待領取食物和玩具。（路透）

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