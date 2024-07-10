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夫婦在餐廳以限制級姿勢喝酒 業者怒批：無法接受

世界新聞網／輯
一對夫婦在餐廳內做出不雅動作，餐廳業者表示不可接受，將配合當局進行調查。(圖截自影片)
一對夫婦在餐廳內做出不雅動作，餐廳業者表示不可接受，將配合當局進行調查。(圖截自影片)

一對夫婦日前在喬治亞州的一間餐廳內做出限制級行為，丈夫試圖將漏斗放在妻子下體來喝酒，兩人的不雅動作被錄下，影片在網路瘋傳，餐廳業者表示兩人的行為不可接受，將配合當局進行調查。

每日郵報（Daily Mail）報導，這對夫婦日前到喬治亞州韋克羅斯（Waycross）的羅迪歐墨西哥餐廳（Rodeo Mexican Restaurant）用餐。

根據影片內容，男子拿著漏斗，女子頭朝下並跪趴在沙發上，男子將漏斗放在女子後臀私密處，試圖藉由漏斗喝瑪格麗塔雞尾酒。

影片內容顯示當時餐廳裡有很多客人，男子邊嬉鬧邊大笑，周圍可聽到圍觀者的笑聲，影片鏡頭數度轉向圍觀者，包括一名餐廳的服務人員，但服務生只是笑著看這起鬧劇，沒多說什麼就離開了，還有一些客人和服務生用驚訝或不敢置信的眼神看著兩人嬉鬧。

影片後段內容顯示，男子在和該位服務人員交談後把漏斗放下，但仍嘗試用不雅姿勢和動作喝酒，他將雞尾酒倒在女子臀部，再將順流而下的酒喝掉。

這段不雅的喝酒影片在網路瘋傳，餐廳發出憤怒的聲明，表示兩人的行為完全不能被接受，也違反餐廳「提供家庭友善用餐經驗」的使命。

餐廳表示，他們注意到網路流傳的影片，了解有顧客在店裡進行不恰當的行為，他們很重視這件事，將配合相關單位進行調查，任何參與嬉鬧的員工將面臨嚴懲。

餐廳表示，該對夫妻的嬉鬧行為不符合他們提供家庭友善用餐空間的宗旨，他們會持續維持最高標準，確保提供所有顧客安全和值得享受的用餐環境。

一對夫妻在喬治亞州的羅迪歐墨西哥餐廳內以不雅動作喝酒，餐廳發出憤怒的聲明，表示完...
一對夫妻在喬治亞州的羅迪歐墨西哥餐廳內以不雅動作喝酒，餐廳發出憤怒的聲明，表示完全不能接受兩人的舉動，將配合當局進行調查。翻攝Rodeo Mexican Restaurant-Waycross臉書(https://www.facebook.com/photo/?fbid=974553651036384&set=a.542421714249582)

喬治亞州 墨西哥

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