佛州中部「天坑巷」 3郡地面塌陷逾2萬處

佛州中部因「天坑」現象臭名昭彰，圖為一輛車掉進位於佛州帕斯科郡的天坑。(路透)

佛州 中部因地面突然塌陷的「天坑」現象而臭名昭彰，得到「天坑巷」(Sinkhole Alley)的綽號，該州報告近2萬7千個天坑中，有2萬145個位於天坑巷的帕斯科郡(Pasco County)、埃南多郡(Hernando County)、希爾斯布洛郡(Hillsborough County)，威脅鄰近的住戶和店家。

每日郵報(Dailymail)7日報導，中佛羅里達大學(University of Central Florida)專精土壤的環境工程教授邱普拉(Manoj Chopra)指出，天坑巷從希爾斯布洛郡一路延伸到坦帕(Tampa)附近，一直到戴通納海灘(Daytona Beach)，也穿過梅特蘭市(Maitland)和冬季公園(Winter Park)地區。

沙土層下形成的天坑通常在塌陷之前都會有跡象，如地表出現凹陷。邱普拉說若是黏土層下的天坑，地表下的侵蝕往往無法察覺，直到它塌陷為止。

如塞夫納(Seffner)天坑便是事發前毫無預警的經典案例。2013年，37歲的塞夫納居民布希(Jeff Bush)正在床上睡覺，突然地面開口，一個天坑完全吞沒他的身體，至今還無法找到其遺體。之後塞夫納天坑被鐵絲網圍起來，2015年時再次崩塌，當地官員便用礫石和水混合漿填補，然而2023年該天坑又再塌陷。

塞夫納天坑最大時寬達19呎(5.8公尺)，州紀錄顯示佛州天坑最大直徑為400呎(121公尺)，發生在1981年冬季公園靠近奧蘭多之處，吞沒了五輛汽車、兩間店家、一座三臥室的房子、附近的街道和一個奧運 規模的深水游泳池。

許多天坑最終都會變成風景如畫的湖泊，邱普拉說只要是幾乎正圓形的湖泊，就很可能是天坑形成，因為天坑通常崩成漏斗形狀。

至於如何避開天坑？邱普拉稱屋主需了解所在社區的地質歷史，可以查閱佛州地質調查局(Florida Geological Survey)的天坑地圖來評估各個位置的危險程度；但某種層面來說要避開佛州數萬個天坑，可能更需要好運。