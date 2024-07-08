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熱熱熱 華府、馬州、維州高溫警報

特派員黃惠玲／即時報導
華府、馬州、維州8日炎熱指數均飆破華氏百度。(國家氣象局X帳號)
華府、馬州、維州8日炎熱指數均飆破華氏百度。(國家氣象局X帳號)

邁入7月的第二周，華府、馬里蘭州及維吉尼亞州一帶的炎熱天氣持續，國家氣象局8日發布了本周第一波高溫警報(heat advisory)，根據氣象預測，接下來幾天的炎熱指數都將超過華氏100度。

首波高溫警報持續到8日晚間8時，之後氣溫回降到80多度，但這並不意味著暑熱即將消退，氣象預測顯示，9日當地高溫將回到90度以上，炎熱指數則飆升到105度左右，國家氣象局可能會因此發布新一波高溫警報。

受到熱帶風暴貝羅(Beryl)影響，大西洋中部部分地區也將受到風暴水汽影響，預計10日可能出現雷暴和大雨，此外，濕度上升加上華氏90度的高溫，將導致另一場悶熱氣候，體感溫度也會達到100度到105度間，氣象局呼籲民眾在10日前做好防暑降溫措施。

本周四(11日)的天氣模式延續炎熱潮濕，隨著貝羅風暴的殘餘水汽逐漸靠近，此間出現降雨、暴風雨的機率也會增大。

貝羅已經在8日登陸德州海岸，隨著風暴向內陸移動，造成休士頓大雨和強風，停電不斷加劇，到8日上午10時為止，已經有超過100萬戶家庭和企業停電。降雨積水也導致休士頓開始關閉街道，洪水警告在德州海岸的大片地區生效。

美國國家氣象局預計，貝羅8日減弱為熱帶風暴，9日將減弱為熱帶低氣壓，並稱8晚間和9日將轉向東北且速度加快。氣象專家預測，12日對華府、馬州、維州造成降雨及雷暴的可能性最大，當天降雨量可能超過1吋。

高溫 德州 熱帶風暴

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