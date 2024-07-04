槍擊案2周年 海嵐公園恢復國慶遊行 癱瘓童生活破碎

今年10歲的庫柏(左)在2022年海嵐公園國慶遊行槍擊案中背部中槍，造成腰部以下癱瘓，他也是最年輕的傷者。(美聯社)

為紀念兩年前國慶遊行槍擊 案的受害者，伊利諾州芝城 北郊海嵐公園市(Highland Park)4日舉辦槍擊案後的首度國慶遊行，該市官員表示，遊行聚焦社區，主題為「甜蜜家園海嵐公園」，然而這場七人遭槍殺、40多人受傷的悲劇，其中背部中槍而癱瘓的10歲男童，生活已經永遠無法挽回的破碎了。

為了確保遊行安全，海嵐公園市加強了相關措施，每個進入遊行街道的民眾及所攜帶的包包，都必須經過金屬探測檢查。官員鼓勵商家、居民踴躍參加，藉此表達對海嵐公園市的熱愛及支持。

這起全國矚目的槍擊案，發生在2022年7月4日，槍手為現年24歲的克里莫(Robert E. Crimo III)，他在海嵐公園市的國慶遊行中，至少向人群射出70發子彈，而且他為這項血腥行動籌畫了好幾周，更曾到射擊地點的建物屋頂場勘。

克里莫落網後，聯邦大陪審團對其提控117項重罪，但他遲未認罪，直到槍擊案發生將近兩年後的上周，傳出克里莫將改變認罪態度，並會讓家人及傷者跟他交談，然而，法庭聽證會當天，他卻突然變卦、未如預期改變認罪，他的堅持不認罪，造成受害者及其家人更多痛苦，這起克里莫被控大規模槍擊的案件，預計明年2月開庭審理。

兩年前帶著雙胞胎兒子參加海嵐公園市國慶遊行的羅伯斯(Keely Roberts)，自己在槍擊案中腿部中彈，雙胞胎中的小兒子庫柏(Cooper Roberts)則是背部中彈、脊椎斷裂而導致腰部以下癱瘓，另一個兒子則被彈片擊中幸無大礙。

羅伯斯3日說，「7月4日是我們的生活被徹底毀滅的第730天紀念日」，她說，「那個可怕的日子永遠存在，尤其庫柏的生活已經無可挽回的破碎了。」

「對我們來說，這件事並不會真正結束。傷口太大、太深了，」羅伯斯說，「遲來的正義，尤其是以一種讓人感覺殘酷的方式遲來的正義，根本無法治癒、恢復或安慰人心。」

羅伯斯表示，她希望有機會在法庭上直接向克里莫宣讀一份受害者影響聲明，她說，當克里莫上周聽證會坐輪椅進入法庭時，震驚了所有人，她也感覺特別難受，不過，當局後來解釋，克里莫提出坐輪椅的要求，是因為他感到太緊張而無法行走。