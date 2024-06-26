河景房被沖走了 明州百年水壩潰堤 河水變洪患

明州沃特維爾的一棟民宅泡在水中。（美聯社）

中西部連日遭洪水 泛濫和極端天氣席捲，災情頻傳。其中，明尼蘇達州 有114年歷史的拉畢丹水壩(Rapidan Dam)24日潰堤，藍土河(Blue Earth River)河水繞過大壩，侵蝕河岸；25日晚間，曼卡托（Mankato）附近河岸上一座房屋倒塌入河。所幸屋內住戶已撤離。

藍土郡官員26日表示，大壩周圍一夕巨變，河岸侵蝕範圍更廣更深，現在他們很擔心附近一座跨河大橋的完整性。氣象部門資料顯示，最近的洪水已導致南達科他州 和愛荷華州十多個地點的河流水位創下歷史新高，比之前水位平均高出約3.5呎。

連結南達科他州北蘇城(North Sioux City)和愛荷華州蘇城(Sioux City)的鐵路大橋，已在23日深夜轟然崩塌。官員估計，水溢出大蘇河堤壩後，愛荷華州蘇城地區有數百棟房屋受損。當地污水處理廠已被洪水淹沒。

北蘇城住宅開發區的街道、電線桿和樹木倒塌，部分房屋地基被沖走。聯合郡緊急管理部門（Union County Emergency Management）25日在臉書發文稱，該地區沒有供水、下水道、燃氣或電力服務。

密蘇里州州長帕森（Mike Parson）因密蘇里河洪水氾濫，26日宣布進入緊急狀態。南達科他州長諾姆（Kristi Noem）25日晚間表示，除非有公共安全官員護送，否則人們應遠離附近地區。

自上周以來，內布拉斯加州、愛荷華州、南達科他州和明尼蘇達州部分地區均因暴雨遭洪水圍困，部分地區降雨量高達18吋，至少兩人在洪水地區開車後死亡。而在同時，熱浪襲人，25日晚間還發布了龍捲風警告並降下大冰雹，情況雪上加霜。