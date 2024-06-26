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河景房被沖走了 明州百年水壩潰堤 河水變洪患

記者胡玉立／即時報導
明州沃特維爾的一棟民宅泡在水中。（美聯社）
明州沃特維爾的一棟民宅泡在水中。（美聯社）

中西部連日遭洪水泛濫和極端天氣席捲，災情頻傳。其中，明尼蘇達州有114年歷史的拉畢丹水壩(Rapidan Dam)24日潰堤，藍土河(Blue Earth River)河水繞過大壩，侵蝕河岸；25日晚間，曼卡托（Mankato）附近河岸上一座房屋倒塌入河。所幸屋內住戶已撤離。

藍土郡官員26日表示，大壩周圍一夕巨變，河岸侵蝕範圍更廣更深，現在他們很擔心附近一座跨河大橋的完整性。氣象部門資料顯示，最近的洪水已導致南達科他州和愛荷華州十多個地點的河流水位創下歷史新高，比之前水位平均高出約3.5呎。

連結南達科他州北蘇城(North Sioux City)和愛荷華州蘇城(Sioux City)的鐵路大橋，已在23日深夜轟然崩塌。官員估計，水溢出大蘇河堤壩後，愛荷華州蘇城地區有數百棟房屋受損。當地污水處理廠已被洪水淹沒。

北蘇城住宅開發區的街道、電線桿和樹木倒塌，部分房屋地基被沖走。聯合郡緊急管理部門（Union County Emergency Management）25日在臉書發文稱，該地區沒有供水、下水道、燃氣或電力服務。

密蘇里州州長帕森（Mike Parson）因密蘇里河洪水氾濫，26日宣布進入緊急狀態。南達科他州長諾姆（Kristi Noem）25日晚間表示，除非有公共安全官員護送，否則人們應遠離附近地區。

自上周以來，內布拉斯加州、愛荷華州、南達科他州和明尼蘇達州部分地區均因暴雨遭洪水圍困，部分地區降雨量高達18吋，至少兩人在洪水地區開車後死亡。而在同時，熱浪襲人，25日晚間還發布了龍捲風警告並降下大冰雹，情況雪上加霜。

在明州遭藍土河吞噬的房屋，是巴恩斯家族經營數十年的水壩商店。珍妮·巴恩斯（Jenny Barnes）在房屋落河之前向地方電視台KARE-TV表示，「情況既艱難又可怕；這（房子）是我們的生計，對我們來說那就是一切。但眼下情勢誰也阻止不了，大自然會拿走任何它想拿走的東西。」

民眾24日觀察拉畢丹水壩和藍土河畔一棟岌岌可危的房屋。這棟房子25日晚間墜入河中...
民眾24日觀察拉畢丹水壩和藍土河畔一棟岌岌可危的房屋。這棟房子25日晚間墜入河中。（美聯社）
拉畢丹水壩和藍土河畔一棟岌岌可危的房屋。這棟房子25日晚間墜入河中。（美聯社）
拉畢丹水壩和藍土河畔一棟岌岌可危的房屋。這棟房子25日晚間墜入河中。（美聯社）
民眾24日觀察拉畢丹水壩和藍土河畔一棟岌岌可危的房屋。這棟房子25日晚間墜入河中...
民眾24日觀察拉畢丹水壩和藍土河畔一棟岌岌可危的房屋。這棟房子25日晚間墜入河中。（美聯社）

洪水 南達科他州 明尼蘇達州

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