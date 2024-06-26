奪命離岸流 佛州海灘4日內捲走5遊客

佛州一個海灘在四日內造成五名遊客喪命。圖為一男子在夏威夷游泳，被困在離岸流中，非事發圖片。(路透)

近日來，奪命離岸流在大西洋和墨西哥 灣沿岸地區洶湧，短短四日內奪走五名遊客性命。

周日(23日)，佛州 巴拿馬市海灘(Panama City Beach)上，來自密蘇里州 的60歲遊客黛比·西曼斯基(Debbie Szymanski)與家人一起度假，卻在早上11時30分入海游泳後不見蹤影。後來家人發現她之後將她帶回岸邊，緊急送醫後不治身亡。

就在同一個海灘，上周才發生過四起溺水悲劇。20日，19歲男子米爾頓(Ryker Milton)下午4時左右游泳時遇離岸流(rip current)，被救生員救起後當場進行急救，被送去醫院時情況危急，搶救後不治身亡；21日，三名來自阿拉巴馬的年輕男子於晚8時左右到海灣游泳後遇到離岸流，被搜救起後送醫不治身亡。

當地警局及地方官員紛紛警告民眾不要再到海灣游泳，尤其是在海灘上面出現警告紅旗時，稱看起來平靜的海面，底下很有可能潛藏離岸流。上述五名溺亡者下水遊泳時，海灘上都有至少一面示警紅旗。在海灘出現一面紅旗表示「高度危急情況，存在強浪或強洋流」，而兩面紅旗則代表「極端危險情況，禁止游泳」。

國家海洋及大氣總署(NOAA)指出，離岸流是因地不同的水流，由海岸往大洋流去，人被捲進去，即便身強力壯，可能也無力抵抗，很快就會被捲離海岸。