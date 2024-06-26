田納西州男子毒駕衝對向車道 同車孕妻不幸死亡

田納西州20歲的瓊斯載懷孕的妻子出門，卻因毒駕撞對向轎車，造成妻子和另一台車的乘客死亡。(翻攝Rural Metro Fire - Knox County臉書)

田納西州 20歲的瓊斯（Jonathan Jones）21日在諾克斯縣（Knox County）駕車載懷孕的妻子卡珊德拉（Casandra），因為毒駕衝入對向車道後和另一台車對撞，造成卡珊德拉及遭撞車輛上的乘客布魯克斯（Virginia Brooks）死亡；瓊斯被指控三項駕車殺人罪、兩項魯莽嚴重襲擊罪及一項不當超車罪。

紐約郵報（New York Post）報導，瓊斯和28歲的卡珊德拉去年10月7日結婚，卡珊德拉目前懷孕8個月，兩人已經寶寶命名為喬納森．查德（Jonathon Chad）。

警方表示，瓊斯在21日外出，向東行駛，約晚間6點衝入西向車道，撞上另一台轎車。卡珊德拉當晚7點24分被宣告死亡，布魯克斯在隔天上午傷重不治。

目擊者表示，在車禍發生前瓊斯就開得很魯莽，還試圖要跨越雙黃線超車。根據救援的消防單位發布的現場照片顯示，兩台車對撞的力量大到讓車輛嚴重毀損，他們必須切割車體才能將傷者救出。

諾克斯縣消防單位在臉書表示，他們在21日晚間6點左右接到報案，指浣熊谷路（Raccoon Valley Rd）發生車禍，消防員抵達現場後發現兩台車對撞，共有5位患者，兩人有性命危險，另外三人受到重傷。

照片顯示，瓊斯的車頂被切開，副駕座位上有暗紅血跡。

瓊斯在醫院接受治療時，一位擅於辨識吸毒者的員警注意到他的眼睛充滿血絲和淚水，詢問下瓊斯承認他每天都會吸食大麻 。