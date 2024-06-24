4女受害 新州餐廳老闆下藥性侵女員工

44 歲阿拉亞(Gerald Araya)涉嫌性侵四名女員工、求職者。(新州默瑟郡檢察官辦公室)

有關當局稱，新州 默瑟郡(Mercer County)擁有3家餐廳的老板被指控性侵至少4名女性，受害者包括一名被他不斷灌酒直到昏倒的求職者和3名前員工。

默瑟郡檢察官辦公室(Mercer County Prosecutor's Office)表示，被指控的44 歲阿拉亞(Gerald Araya) 來自尤因(Ewing)，日前在他所經營、位於特倫頓三家餐廳之一的Mill Hill Restaurant & Lounge被捕。 阿拉亞另兩家餐廳是 El Catador Lounge 、 Dubai Restaurant & Lounge。

一名女子告訴警方，她上個月到Dubai Restaurant & Lounge應徵，與阿拉亞進行面試，阿拉亞說服她一起到特倫頓另一家餐廳，阿拉亞在那裡調製加害飲料，堅持要她嘗試以便了解為顧客服務的飲品是什麼。

試喝之後，該名女子開始感到不舒服，並告訴阿拉亞她想回家；該女子的下一個記憶跳到在勞倫斯鎮一家汽車旅館房間裡裸體醒來，並發現遭阿拉亞性侵。

女子提到的房間是位於布倫瑞克派克(Brunswick Pike)的汽車旅館Mounts Motel。證詞稱，調查人員查到了事件發生前後兩人的安全攝像影片。

當局稱，經調查又發現三名女性受害者，都是前僱員，她們指控阿拉亞性侵；檢察官辦公室末未透露這些事件的日期和細節。

宣誓陳述書稱，其中一女性2021年11月遭攻擊，當時年僅 17 。

阿拉亞面臨5項一級嚴重性侵以及一級性侵、二級性侵、一級綁架、四級犯罪性接觸和三級危害兒童福利 等指控。