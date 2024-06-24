貪腐芝城 前「最有權勢區長」涉貪坐牢

柏克擔任14區區長長達54年。(芝加哥城市俱樂部官網截圖)

曾為芝加哥 市議會最有權勢區長的柏克(Ed Burke)貪污案件，在去年年底由陪審團裁定13項貪污、勒索罪成後，24日由 聯邦法官肯德爾(Virginia Kencall)宣布判處6年半到8年監禁。

隨著該案的告一段落，也讓連續四年登上芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago)「全美貪汙城市排行報告」榜首的芝城 ，更坐穩了貪腐寶座。

高齡80歲的柏克背負13項貪污、勒索罪，24日一早他就在律師陪同下進入芝市區的聯邦法庭。聯邦檢察官在本月11日出庭時，向法官提出將其判處10年監禁的要求，檢察官稱，柏克非法利用自己的影響力對開發商施壓。

檢察官主張，柏克多年來濫用職權、牟取經濟利益，檢察官稱柏克多年來共貪污了82萬9525元贓款，因此主張根據聯邦量刑指南，應關押10到12年半；辯方則稱柏克貪污款項要低很多，刑期範圍應在4到5年之間。

法官最終認定柏克涉及的贓款為21萬5877元，同時裁定刑期為6到8年半。

柏克貪腐案中，也涉及一名華裔開發商崔華(Charles Cui，52歲)，崔華被指控雇用柏克的公司進行房地產稅上訴，藉此換取柏克協助解決其一處地產的電線桿問題。

根據之前的法院文件，移民律師、森林湖地產開發商崔華，在西爾灣公園路(Irving Park)4900號附近持有一處房產，2016年時，他想把這塊地租給想在該地點開店的一家零售商 ，該零售商並提出要繼續使用在該土地上一處已經生鏽的舊招牌。

崔華在與對方簽訂合約時，明訂如果他無法為零售商取得招牌使用許可，必須降低租金，而此舉將導致崔華公司損失約75萬元。

因此崔華到市政府為該柱形招牌申請許可證，市府官員告知，該標示牌已經使用太久，無法核發新的許可證，且該招牌必須拆除時，他就找上柏克協助。崔華應允聘用柏克的私人律所代為處理房產稅，以交換柏克承諾為他拿到該招牌的使用許可。

柏克擔任過54年的芝加哥市區長，也是議會財政委員會主席，長期縱橫政壇的他，曾是有權勢的芝城政治人物。

芝民代貪污案例不斷，選區包括華埠在內的11區前區長唐信(Patrick Thompson)前年因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案，金額約1萬多元而被判有罪入獄一年。