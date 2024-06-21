從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

芝城 西郊Oak Brook Terrace一戶家庭，持續收到來自中國跨境電商 拼多多旗下Temu寄來的包裹，然而這家人卻沒有從電商訂購過任何東西，該戶人家從一開始「驚喜」天天都有禮物送上門，到現在對越來越多亂七八糟箱子堆滿家中卻無處可退貨的情形倍感困擾。

該家庭成員伍德(Tim Wood)表示，他們所收到的物品，包括20頂不同的軍帽、相機、刀具、小龍蝦捕抓器、一條帶有汽車形狀金扣的皮帶，以及30件釣魚背心。

伍德說，這些物品是在他們購入公寓後不久就開始陸續收到，而上述商品沒有一項是他們訂購的，然而這些包裹在過去一個月裡，源源不絕的寄到家中，「每天都會收到一兩個包裹，」伍德說，一開始他還覺得挺有趣的，感覺每天都在過聖誕節 ，但隨著包裹越來越多，「就不好玩了。」

這些東西的來源，伍德並不清楚，因為都是寫中文，但很明顯有些是來自Temu，包裹上並沒有Temu的退貨地址。

伍德說，他們一家人已經想盡一切辦法阻止包裹繼續寄到家裡，首先他們聯繫了房產經紀去聯繫對方仲介，希望找到原來的屋主，但卻都未獲回應，好一陣子後他得知原屋主已經搬離美國；他們又試圖聯繫快遞公司以及Temu，但也沒消沒息，「我真的盡力了。」

伍德因此向CBS電視台求助，希望能找到解決方法，CBS幫伍德聯繫了Temu，該公司媒體團隊建議伍德提供追蹤號碼，以便跟物流公司合作調查，但Temu並沒有回答CBS詢問究竟為何會發生這種情況。

在此同時，伍德仍然繼續每天收到包裹，家裡空間也更形擁擠。伍德說，他去詢問了這種情況下，Temu是否需要負法律責任，有人告訴他，應該去找找包裹收件人。伍德說，他去問過了，CBS也去問了，但沒有答案。

在芝加哥肯特法學院教授合同法的貝克(Katherine Baker)說，像伍德這種情況，在很多方面都很棘手，「你能做的很有限，收件人沒有責任弄清楚這些東西的來源，他們也沒有責任把這些東西裝上車送到FedEx或UPS。」

貝克說，既然已經做了努力聯繫包裹的真正收件者，那麼伍德是可以直接把這些包裹都丟掉的。伍德說，他寧願把這些東西捐出去而不是丟掉，他唯一的希望就是不要再把包裹寄到他家了。