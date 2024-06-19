她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

一名華府 女子幾年前從二手店購入一個花瓶，近來去墨西哥 旅遊逛博物館 時發現展品與家中花瓶驚人相似，幾經周轉確認，自己當初只花了3.99美元購入的，竟然是有2000年歷史的瑪雅文明文物。

據WUSA電視台報導，來自華府的女子安娜多齊爾(Anna Lee Dozier)在大概五年前，於華府克林頓的一家二手店2A Thrift Store的清倉貨架上面，以3.99元淘來一個獨特的花瓶。多齊爾回憶，「它看起來有點老舊了，我估計大概是個有20、30年歷史的文物複製品，就把它帶了回家。」

今年1月，多齊爾到墨西哥出差時瀏覽了當地的人類學博物館，驚訝地發現館內的一些文物跟自己家裡的花瓶長得有點像，於是去問博物館的員工，如果懷疑家裡面有值得進行評估的物品要這麼辦。員工表示，這樣問題其實不罕見，但她建議最好的方式是回國聯絡大使館。

回國之後，多齊爾也照做了，將花瓶的照片和尺寸給了大使館，並且驚訝發現：這真的是個文物，源於墨西哥，最初來自瑪雅文明住民，估計來自公元前200到800年間。

本周一，在墨西哥文化協會舉辦的一場正式的交接儀式上，多齊爾把花瓶交給了墨西哥駐美大使埃斯塔班·蒙特苏马·巴拉甘(Estaban Moctezuma Barragan)。

多齊爾是一名人權倡導者，長期以來跟墨西哥原住民群體工作，在儀式上表示，「人權也延伸到文化和歷史上」，她為自己能夠參與這次的歸還行動感到榮幸。

這個花瓶通過墨西哥文化協會運回墨西哥，先會到人類學博物館進行最終分析，之後再決定放置到當地哪一個博物館。該協會還表示，每個月都會有文物會運回墨西哥，其中大概九成都是真品。