我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊民住所漂亮到不像真的 洛杉磯19層華廈揭幕

長島高中最年輕畢業生 12歲亞裔今秋入讀紐約大學

她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

世界新聞網何卓賢／即時報導
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

一名華府女子幾年前從二手店購入一個花瓶，近來去墨西哥旅遊逛博物館時發現展品與家中花瓶驚人相似，幾經周轉確認，自己當初只花了3.99美元購入的，竟然是有2000年歷史的瑪雅文明文物。

據WUSA電視台報導，來自華府的女子安娜多齊爾(Anna Lee Dozier)在大概五年前，於華府克林頓的一家二手店2A Thrift Store的清倉貨架上面，以3.99元淘來一個獨特的花瓶。多齊爾回憶，「它看起來有點老舊了，我估計大概是個有20、30年歷史的文物複製品，就把它帶了回家。」

今年1月，多齊爾到墨西哥出差時瀏覽了當地的人類學博物館，驚訝地發現館內的一些文物跟自己家裡的花瓶長得有點像，於是去問博物館的員工，如果懷疑家裡面有值得進行評估的物品要這麼辦。員工表示，這樣問題其實不罕見，但她建議最好的方式是回國聯絡大使館。

回國之後，多齊爾也照做了，將花瓶的照片和尺寸給了大使館，並且驚訝發現：這真的是個文物，源於墨西哥，最初來自瑪雅文明住民，估計來自公元前200到800年間。

本周一，在墨西哥文化協會舉辦的一場正式的交接儀式上，多齊爾把花瓶交給了墨西哥駐美大使埃斯塔班·蒙特苏马·巴拉甘(Estaban Moctezuma Barragan)。

多齊爾是一名人權倡導者，長期以來跟墨西哥原住民群體工作，在儀式上表示，「人權也延伸到文化和歷史上」，她為自己能夠參與這次的歸還行動感到榮幸。

這個花瓶通過墨西哥文化協會運回墨西哥，先會到人類學博物館進行最終分析，之後再決定放置到當地哪一個博物館。該協會還表示，每個月都會有文物會運回墨西哥，其中大概九成都是真品。

墨西哥 博物館 華府

上一則

維州共和黨聯邦參議員初選 越裔退休海軍曹洪勝出

延伸閱讀

11華人涉為墨國毒販洗錢 不法所得逾5000萬 24嫌被收押

11華人涉為墨國毒販洗錢 不法所得逾5000萬 24嫌被收押
黃埔建軍建校百年特展 6/23華府登場

黃埔建軍建校百年特展 6/23華府登場
聯邦破獲墨國毒販中國洗錢組織 起訴24嫌包括11華人

聯邦破獲墨國毒販中國洗錢組織 起訴24嫌包括11華人
墨西哥旱災嚴重 北部潟湖乾涸大量魚群死亡

墨西哥旱災嚴重 北部潟湖乾涸大量魚群死亡

熱門新聞

幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
佛州萊克蘭麥當勞女員工嘉納和顧客發生爭執，一開始雙方互丟飲料，憤怒的嘉納之後持槍向顧客開槍。(翻攝萊克蘭警方臉書)

顧客抱怨餐點弄錯 麥當勞女員工抓狂丟飲料還開槍掃射

2024-06-18 22:05
伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

2024-06-19 10:44
佛州一家4口慘遭房東槍殺後焚屍。(截自FOX 13 Tampa Bay YouTube頻道畫面)

佛州房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

2024-06-19 00:10
匹茲堡居民凱倫·科夫曼結縭31年的丈夫羅勃於四月因腦瘤併發症去世。羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。(美聯社)

丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂

2024-06-15 19:38
威斯康辛州克雷格高中兩名女教師因為傳內衣照和調情訊息給某位學生而請辭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wendy Wei）

威斯康辛州女教師勾引高中生 傳內衣照、在車內親吻

2024-06-13 19:50

超人氣

更多 >
大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」
不只鳳梨酥...美加好市多熱賣台灣食品 這幾款引發搶購

不只鳳梨酥...美加好市多熱賣台灣食品 這幾款引發搶購
陸男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

陸男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州
陸狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」

陸狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」