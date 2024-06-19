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創新高 大波士頓都會區獨棟屋中價飆至110萬

特派員黃惠玲／即時報導
波士頓房屋市場持續熱絡，獨棟屋5月份中位價格超過96萬元。(pexels)
波士頓房屋市場持續熱絡，獨棟屋5月份中位價格超過96萬元。(pexels)

根據大波士頓房產經紀協會(Greater Boston Association of Realtors)最新發布的報告，5月份大波士頓地區獨棟房屋的中位銷售價格超過95萬元，創下有史以來當月最高紀錄。而波士頓大都會區的獨棟屋中價更飆升到110萬元。

這項最新數據表明在房貸利率徘徊7％、房屋保險費不斷上漲，加上待售屋庫存量低的情況下，房價也比去年同期增長了5.6％。根據美國新聞世界報導(U.S. News & World Report)指出，一般房屋供應量在6.5個月左右，則視為是平衡市場，但目前房屋供應量僅1.6個月，而且這種情況出現在全國各地。

房產網站Zillow估計，全國目前缺少450萬套住宅供應，且缺口還不斷擴大。庫存不足加遽了買家間的競爭，直接帶動了今年春季的銷售量增長。

數據顯示，今年5月份大波士頓房屋銷售量比去年同期提高了9.3%，報告稱，5月份也是獨棟屋在過去五個月內第四次出現銷售總量的上揚，不過，受到供應量減少影響，今年5月的房屋銷售量仍是過去20年間數量第4低的月份。

大波士頓房產經紀協會說，這次波士頓房市的反彈，反映了今年春季初期房貸利率放緩後買家又重新進入市場的趨勢，也表明了當地房市被壓抑的強勁需求，以及對當地房市的日益樂觀態度。

數據顯示，5月大波士頓地區獨棟住宅成交量為1014套，中位數為950500元。雖然這僅比4月的中位數價95萬元上漲 0.1%，但卻比2023年5月的中價90萬元高出5.6%。

與麻州5月份獨棟屋的中位銷售價格相比，大波士頓地區的公寓銷售中價略低，5月份為71.5萬元，每平方呎的成本606元，比去年同期下降了4.7%。在波士頓，一套公寓的銷售中價為75.5萬元，比去年同期跌了2.5%，這也意味著買家願意支付每平方呎的價格為811元，去年5月此價格為844元。

波士頓的獨棟住宅市場，5月份比去年同期上漲了17.4%，達到96萬1250元，每平方呎的價格從476元飆升到562元，飛漲的售價讓這個全國最昂貴住宅市場之一的地區，要成為有殼蝸牛變得更加遙不可及，然而高價並沒有嚇退買家，當地房屋銷售額仍增長了15％。

至於包括波士頓、Belmont、Brookline、Cambridge、Chelsea、Dedham、Everett、Milton、Revere、Somerville、Waltham、Watertown、Winthrop等地的大波士頓都會區，獨棟屋的中位價格更漲破百萬大關，2023年5月時該區的中位房價為95萬，今年5月則已經飆升至110萬，漲幅接近16％，成交量也有增無減提高了13％。

大波士頓房仲協會主席威爾克(Jared Wilk)說，現在正值銷售旺季，因此價格合適、維護良好的房屋，吸引眾多買家溢價搶房，數據顯示，5月份售出的獨棟房屋，平均成交價為掛牌價的104.2%，公寓單位也溢價101%。

波士頓 利率 房價

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