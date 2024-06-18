新墨州山村野火蔓延 州長宣布林肯郡緊急狀態「別收了馬上走」

野火快速蔓延，新墨州南部魯伊多索山村居民緊急疏散，野火已摧毀或破壞逾500個房舍建築 。(美聯社)

因野火快速蔓延，新墨西哥州 南部魯伊多索(Ruidoso)山村居民17日緊急疏散，在幾乎沒時間搶救財物的情況下，倉促逃離家園。野火在18日已摧毀或破壞魯伊多索逾500個結構，州長宣布該村所在的林肯郡進入緊急狀態 並部署國民兵。

魯伊多索官方17日在村莊網站和社群媒體貼文道：「現在就走：別試圖收拾細軟或保護你家。立即撤離。」

位於林肯國家森林內的魯伊多索是以田園風光著名的高海拔度假勝地，居民約7000人。17日當地市中心街道交通塞了好幾小時，煙霧籠罩夜空，逾100呎高火焰爬上山脊線。18日上午，城市網路攝影機顯示一條已遭廢棄的主要街道，空中煙霧迷漫。

林業和村莊當局18日上午表示，新墨西哥州公共服務公司已關閉該村莊部分地區電力。州林業部門表示，多棟建築受威脅，其中一些已經消失。村莊以南的美國70號高速公路部分路段關閉。

許多撤離者只能向東逃到大平原和75哩外的羅斯威爾市(Roswell)，當地旅館和收容所很快爆滿。羅斯威爾社區救災主任莫雷諾(Enrique Moreno) 說： 「估計收容所至少有300到500個家庭，沃爾瑪停車場擠滿了開露營車的人。羅斯威爾每家旅館都額滿。加油站可以看到人們在自家汽車周圍晃蕩。」

新墨西哥州近年來一直在努力應對連串毀滅性野火，其中包括2022年由美國林業局兩場規定火災引發的火災，那兩場火災在乾旱期間合併成為該州史上最大野火。同年，魯伊多索另一場火災燒毀了200棟房屋，造成2人死亡。

18日威脅魯伊多索的兩場火災，分別是17日始於梅斯卡萊羅阿帕契保留地(Mescalero Apache Reservation)的南福克大火(South Fork Fire)，部落首領發布命令宣布該區進入緊急狀態。第二場名為「鹽火」(Salt Fire)的火災，也在梅斯卡萊羅保留地和魯伊多索西南部燃燒；截至18日已燒毀近2萬英畝，且無法遏阻。

此外，官員表示，加州 消防隊員正加強對洛杉磯北部山區陡峭難達地區大火的控制力道；但18日天氣炎熱乾燥又多風，形成很大挑戰。