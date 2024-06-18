政策傷非裔 芝市長成立工作組擬對黑人賠償

芝市長強森(右)宣布成立非裔賠償小組。(芝市長辦公室)

芝加哥 市市長強森17日發布一項最新行政令，將成立一個特別工作小組，負責研究為芝城非裔 實施一項賠償計畫，他將此舉視為其所領導市府關注種族正義的最新措施。

根據強森的最新行政命令，該工作小組將對「從奴隸時代至今，審查對芝加哥非裔造成傷害的所有政策，並提出系列建議，作為適當的補救措施。」在此消息公布前，強森在2024年的預算案中，已經撥款50萬元作為研究上述議題之用。

強森發表聲明稱，「新的行政令不但是一項公告，也是一項承諾，希望藉此正視困擾芝市已久的不公平問題，並打造我們城市的未來。」他提到，透過芝市議會非裔核心小組及盟友合作，市府未來將繼續通過目標性投資來推進和解，糾正數十年來對非裔社區及街區的蓄意忽略投資行為。

這份公告列出對芝城非裔造成傷害的具體領域，包括住房、健康、教育、大規模監禁、治安等，強森說，在6月節(Juneteenth)到來的時刻，是採取行動修正奴隸制，以及帶有種族歧視的「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)後遺症的時候。他也表示，芝加哥非裔的預期壽命、失業率等方面，與其他族裔仍然存在明顯差距。

芝市議會第16屆非裔核心工作小組主席柯爾曼(Stephanie Coleman)對強森的舉措大加讚賞，她感謝強森政府對解決非裔社區數百年來遭受的不公平待遇造成的創傷持續支持並做出承諾。

近年有越來越多美國城市，提出探索對非裔做出賠償的計畫，以消除奴隸制度及種族隔離造成的傷害，尤其是2020年明尼蘇達州警察跪殺佛洛伊德(George Floyd)後，更引發全美對於種族正義的高度關注後，類似方案一度成為話題。

芝城北邊艾文斯頓市(Evanston)在這方面取得了最大進展，該市啟動了一項計畫，為受到艾市種族住房政策影響的非裔居民，提供每人2.5萬元的補償。不過，一個保守團體上個月對此提出訴訟，指責艾市此舉違憲。