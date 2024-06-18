中西部首州 伊利諾無證客 下月起可申請標準駕照

伊州無證客7月1日開始，可申請與其他居民一樣的標準駕照。(伊州州務卿官網)

多項伊利諾州新法將從7月1日起生效，其中包括向無證移民 核發伊州 駕駛標準駕照 ，這項HB 2883法案允許非公民居民獲得印有「聯邦限制使用」(Federal Limits Apply)字樣的標準駕照，這也意味著之前的「臨時訪客駕照」(temporary visitor driver's license，TVDL)將走入歷史。伊州也是中西部首個向無證客發標準駕照的州。

無證移民獲標準駕照：簽署該法的伊州州長普立茲克說，這項立法是消除許多無證移民所面臨障礙的重要一步，伊州期待為所有人創造更公平的系統，「我們將確保每個符合條件的人，都能夠獲得駕照，使道路更加安全，減少污名化，讓所有人都享有公平。」

有意申請伊州駕照的無證客，需在伊州居住一年以上，並且沒有社會安全號，個人必須提供他們的美國移民文件、護照或領事卡(consular card)。此外，申請者還必須證明自己有汽車保險，也要通過駕照考試，不過，根據聯邦法律，非公民仍然無法取得「真實身分證」(Real ID)。

目前全美已有加州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州、科羅拉多州施行類似措施。

將網紅父母納入童工法適用範圍：針對現行童工法修改，向網紅父母的子女提供更多保護，法律規定，如果父母通過孩子的肖像賺取收入，就必須為孩子設立信託基金。

包括在YouTube、X、TikTok或其他社交媒體平台的網紅用戶，如果其上網內容的三成或更多比率出現了兒童的影像，就必須按照新規將該影片內容收入的15％存入信託基金，此基金需以兒童的名義設立，孩童年滿18歲以後即可動用。

此外，新法允許兒童在年滿18歲時，可要求刪除他們曾經出現的任何影片內容。

自由業者保護法(Freelance Worker Protection Act)：該法增加對獨立承包商的保護，使其免受威脅、恐嚇、懲戒、騷擾及歧視。該法要求公司在合同規定的到期日之前全額支付服務費用，如果沒有規定到期日，則應在完成合同服務後的30天內支付。