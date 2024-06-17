我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者戴「支持川普帽」搭美國航空 被空服員當空氣對待

紐約保時捷離奇車禍 車頂留下大筆現金及手機

馬州州長赦免17.5萬人次大麻犯 史上最大規模除罪行動

記者張聲肇／即時報導
馬里蘭州州長莫爾(右）17日簽署行政命令，赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」，圖左為華裔州務卿李鳳遷。(美聯社)
馬里蘭州州長莫爾(右）17日簽署行政命令，赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」，圖左為華裔州務卿李鳳遷。(美聯社)

馬里蘭州州長莫爾（Wes Moore）17日一次赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」， 希望藉此「美國史上最大規模」的除罪行動，平反被反毒戰爭傷害到的人。

雖然這道赦免令不會讓相關受刑人立即出獄，也不會自動消除涉案人過去的犯罪紀錄，主張赦免大麻煙毒犯的人仍讚揚莫爾，替獲赦人移除了住房、就業和教育方面的障礙。

巴爾的摩大學法學院刑事司法改革中心主任沃恩肯（Heather Warnken）說，此舉是成千上萬馬州人民的勝利，讓他們可以不用帶著「定讞罪犯」的汙點，在教育、就業和其他經濟機會相關事項上，重新出發。

2022年馬州選民以67%贊同的比率，通過州憲修正公投，2023年娛樂用大麻的吸食在該州合法化，2023年元旦起，攜帶個人用量的大麻菸品不再是犯罪行為。迄今，全國有24州加上哥倫比亞特區，將娛樂大麻合法化

莫爾說，赦免大麻微罪犯的意義在於，政府與社會對這些人的看法改變了，他們因為過去殘破不平的政策，諸多正常的人生機會都被剝奪。但他說，「合法化無法改變數十年來反毒戰爭造成的傷害。」

他說，合法化無法抹去本州黑人比白人因大麻罪被捕的機率高三倍的事實，「也無法抹除定罪紀錄讓你在每一方面，從住房、就業到教育，都更加困難的事實。」

州長宣布特赦的記者會來賓之一的喬丹（Shiloh Jordan），當年雇主查核背景時，發現他有大麻微罪紀錄，上班第二天就被開除。莫爾說，雖然喬丹後來回大學念書，現在在巴爾的摩市府家庭中心工作，但他在警方的資料仍有吸食大麻被定罪的紀錄。「今天起，這個紀錄就結束了。」

喬丹說，他很感激自己的經驗可當作見證，對馬里蘭州人提供許多改變。「這意義很大，因為我知道，很多人因為吸食大麻這件小事被定罪，而法院定罪紀錄影響他們一輩子，影響他們的人生觀。」

馬里蘭州州長莫爾17日簽署行政命令，赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」。(歐新社)
馬里蘭州州長莫爾17日簽署行政命令，赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」。(歐新社)

大麻合法化 喬丹 就業

上一則

全美仇恨犯罪 伊州成長幅度居冠 激增125％

下一則

密州嬉水廣場槍案9人受傷 夫妻護女中彈、 幼童孕婦也受害

延伸閱讀

紐約皇后區非法賣家 校車改裝大麻車 產品包裝像兒童零食

紐約皇后區非法賣家 校車改裝大麻車 產品包裝像兒童零食
NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬
NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬
非法種植2200株大麻 布碌崙華男被捕

非法種植2200株大麻 布碌崙華男被捕

熱門新聞

章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
圖為民眾在俄勒岡州海灘挖蛤蜊。(美聯社)

西北部生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告別吃：嚴重恐呼吸麻痺、窒息

2024-06-11 20:15
匹茲堡居民凱倫·科夫曼結縭31年的丈夫羅勃於四月因腦瘤併發症去世。羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。(美聯社)

丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂

2024-06-15 19:38
喬治亞州11日傍晚驚傳巴士劫持案，一名男子中彈身亡。被劫巴士最終在迪卡爾布郡停下。(美聯社)

喬州巴士遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

2024-06-11 21:20

超人氣

更多 >
最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重
七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」

大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」