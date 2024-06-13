威斯康辛州女教師勾引高中生 傳內衣照、在車內親吻
威斯康辛州簡斯維爾（Janesville）克雷格（Craig）高中兩名女教師薩爾達里斯（Alexsia Saldaris）和拉森（Jennifer Larson）今年4月請辭，因為她們在校外旅行時傳自己只穿內衣的照片給某位學生，還邀該學生來「抱抱」，並要他找另一位學生加入。
WMTV 15新聞報導，薩爾達里斯和拉森都是商業教育的教師，拉森在學區服務了11年，薩爾達里斯任教1年。
學區的調查報告指出，薩爾達里斯和拉森參加4月7日至9日的校外旅行，她們和某位學生傳訊息，表示想和該學生抱抱和找樂子，還問有沒有另一名學生要加入，薩爾達里斯還給學生廂型車鑰匙，准許他在車內小睡。
報告指出，薩爾達里斯給鑰匙當天在廂型車後座換鞋子，和學生親嘴，9日傍晚薩爾達里斯傳五張自己只穿內衣的照片給該學生，對該學生說她計畫他們周末來場約會，但她隔天傳訊息給學生，提議兩人的關係應該終止，學生同意。
校方人員比約恩（Dr. Bjorn）在4月11日接到一名教師通報，指一群男孩圍著一台手機訕笑，該名教師指稱那群男孩看的是薩爾達里斯傳給學生的內衣照。校方隨即約談兩人，她們承認做過的事情，薩爾達里斯承認有傳內衣照，拉森也承認傳訊和學生調情。
兩人在4月12日開始休假，學校董事會4月22日准許兩人的請辭。校方對兩人的調查已經結束，現在簡斯維爾警方正在了解兩人的行為是否觸犯任何法律。
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