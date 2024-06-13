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威斯康辛州女教師勾引高中生 傳內衣照、在車內親吻

世界新聞網／輯
威斯康辛州克雷格高中兩名女教師因為傳內衣照和調情訊息給某位學生而請辭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wendy Wei）
威斯康辛州克雷格高中兩名女教師因為傳內衣照和調情訊息給某位學生而請辭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wendy Wei）

威斯康辛州簡斯維爾（Janesville）克雷格（Craig）高中兩名女教師薩爾達里斯（Alexsia Saldaris）和拉森（Jennifer Larson）今年4月請辭，因為她們在校外旅行時傳自己只穿內衣的照片給某位學生，還邀該學生來「抱抱」，並要他找另一位學生加入。

WMTV 15新聞報導，薩爾達里斯和拉森都是商業教育的教師，拉森在學區服務了11年，薩爾達里斯任教1年。

學區的調查報告指出，薩爾達里斯和拉森參加4月7日至9日的校外旅行，她們和某位學生傳訊息，表示想和該學生抱抱和找樂子，還問有沒有另一名學生要加入，薩爾達里斯還給學生廂型車鑰匙，准許他在車內小睡。

報告指出，薩爾達里斯給鑰匙當天在廂型車後座換鞋子，和學生親嘴，9日傍晚薩爾達里斯傳五張自己只穿內衣的照片給該學生，對該學生說她計畫他們周末來場約會，但她隔天傳訊息給學生，提議兩人的關係應該終止，學生同意。

校方人員比約恩（Dr. Bjorn）在4月11日接到一名教師通報，指一群男孩圍著一台手機訕笑，該名教師指稱那群男孩看的是薩爾達里斯傳給學生的內衣照。校方隨即約談兩人，她們承認做過的事情，薩爾達里斯承認有傳內衣照，拉森也承認傳訊和學生調情。

兩人在4月12日開始休假，學校董事會4月22日准許兩人的請辭。校方對兩人的調查已經結束，現在簡斯維爾警方正在了解兩人的行為是否觸犯任何法律。

學區 威斯康辛州

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