我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辛拉麵一年可賣五億包 亞洲超市重塑美國人飲食習慣

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

西北部生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告別吃：嚴重恐呼吸麻痺、窒息

記者張聲肇／即時報導
圖為民眾在俄勒岡州海灘挖蛤蜊。(美聯社)
圖為民眾在俄勒岡州海灘挖蛤蜊。(美聯社)

西北部華盛頓州俄勒岡州的生蠔、蛤蠣等貝殼類海鮮，可能受到汙染有毒， 食品與藥物管理局警告民眾勿食用，餐廳和商店也勿販售。

藥局提醒民眾暫勿消費食用的是5月28日起產自俄勒岡州內塔慈灣(Netarts Bay)和提拉穆克灣(Tillamook Bay)的生蠔，以及5月26日至30日從華盛頓州魏拉帕灣(Willapa Bay)採收的貝類海鮮。

食藥局上周發布警告說，這些海鮮已經販售到亞利桑那、加州、科羅拉多州、內華達州、紐約州和產地兩州的餐廳及超市，消費者應避免食用，販售的商店或餐廳不要賣，直接把問題產品丟掉。千萬不要吃的原因是吃了恐怕惹「麻痺性貝毒」(paralytic shellfish poisoning toxin)上身。

「麻痺性貝毒」是神經性毒素，毒性強烈，經常造成中毒死亡，案例廣布且頻見，各國水產品檢驗均特別重視。若中了石房蛤毒素(saxitoxin)的毒，會有腸胃不適與神經症狀，有「漂浮」、恍惚感，有些人不經治療即痊癒，但國家醫學圖書館說，中毒後身體虛弱，可能逐漸變成呼吸麻痺和窒息。

食藥局說，貝殼類的汙染源就是它們自身生存的自然環境，通常是海藻造成海水含毒，毒素傳到海鮮裡面。食藥局說，「蚌殼類海產保存毒性的期間長短不一，有些很快就可排盡毒素，有些排毒遲緩，排毒越遲緩，吃到的人，中毒的風險期就越長。」

具「麻痺性貝毒」的海鮮，外表、氣味和味道都和正常的海鮮一樣，而且冰凍、烹煮都無法排除毒性。多數中毒者在毒海鮮入肚30分鐘內感到嘴唇、舌頭和嘴部麻麻的，進一步有被針刺的痛感，接著嘔吐，最後呼吸麻痺。

食藥局建議有中毒症狀的人趕快看醫生，並通報各地衛生單位。

俄勒岡衛生廳鑑於中毒病例增加，於5月30日通報聯邦衛生部，請其下令回收可疑產品；華盛頓州同日基於同樣理由，也請衛生部下令回收，發布警告。

藥局 華盛頓州 俄勒岡州

上一則

新州山羊迷路街頭 警出動援救 發現是「新婚禮物」

下一則

喬州巴士遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

延伸閱讀

防虐畜法收緊 港酒家、魚檔憂觸法 漁署將提供指引

防虐畜法收緊 港酒家、魚檔憂觸法 漁署將提供指引
鯖魚、沙丁魚…保存不當 易組織胺中毒

鯖魚、沙丁魚…保存不當 易組織胺中毒
料理功夫／海鮮燴河粉

料理功夫／海鮮燴河粉
藏在海鮮裡的危機 食物中毒竟是因腸炎弧菌

藏在海鮮裡的危機 食物中毒竟是因腸炎弧菌

熱門新聞

好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

2024-06-04 10:03
年度旅客超過3300萬的芝加哥歐海爾機場，在一份報告中，名列全美壓力最大機場。(特派員黃惠玲／攝影)

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

2024-06-04 11:07
章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

2024-06-07 11:15
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

2024-06-06 19:55

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
4愛阿華州教師吉林遇襲被刺傷 渾身血跡倒地…2人進加護病房

4愛阿華州教師吉林遇襲被刺傷 渾身血跡倒地…2人進加護病房