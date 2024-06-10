蓋茲砸40億在懷州建新式核電廠 預計2030年運轉
微軟公司共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)所創立的TerraPower能源公司正在懷俄明州建造下一代核電廠，其核子反應爐將以液態鈉(liquid sodium)取代水來冷卻，號稱將徹底改變發電方式。
美聯社報導，TerraPower於3月向核管會(Nuclear Regulatory Commission)申請建造取名為「Natrium」(即鈉的拉丁文)核反應爐的許可證，完工後若獲得批准將進入商轉，高峰發電量可達500兆瓩(MW)，可滿足多達40萬戶家庭需求。
先進反應爐通常使用水以外的冷卻劑，並在較低壓力、較高溫度下運作，這種技術已經有幾十年歷史，但美國的商業核電廠仍繼續建造大型傳統水冷反應爐。據美國國家研究委員會(NRC)，TerraPower的懷州項目是約40年來首次有公司嘗試在美國建造先進反應爐並用作商業發電廠。
TerraPower總裁兼執行長萊維斯克(Chris Levesque)表示核能產業的特點並不是創新，為求可靠性而更傾向重複前人經驗而非推進新技術，「但我們預見未來幾十年電力需求高漲，為糾正當今核電成本問題，覺得是時候創新了。」
該項目地點毗鄰太平洋公司(PacifiCorp)的諾頓發電廠(Naughton Power Plant)，此發電廠將於2026年停止燃煤、2036年停止燃燒天然氣。太平洋公司計畫從Natrium引入無碳電力，表示正在衡量其長期規畫中的核電比例。
Natrium是鈉冷快中子反應爐，目前鈉冷反應爐技術開發由俄羅斯領銜；其所需的高濃縮鈾也是由俄羅斯供應，Natrium為了開發替代供應，將運轉日期延遲兩年到2030年。而耗資預計高達40億元，萊維斯克表示這是因為嶄新反應爐的設計和授權推高成本，往後成本會顯著降低。
動土儀式上，蓋茲稱群眾正踏在「美國未來能源基石的地基上」，這是朝著安全、充沛供應、零碳能源邁出的一大步，成功與否對美國未來非常重要。
上一則
FB留言