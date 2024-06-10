蓋茲砸40億在懷州建新式核電廠 預計2030年運轉

比爾蓋茲投資的能源公司在蒙大拿州興建一座應用新技術的核能發電廠，廠址選在圖中諾頓火力發電廠隔壁。(美聯社)

微軟公司共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)所創立的TerraPower能源公司正在懷俄明州 建造下一代核電廠，其核子反應爐將以液態鈉(liquid sodium)取代水來冷卻，號稱將徹底改變發電方式。

美聯社報導，TerraPower於3月向核管會(Nuclear Regulatory Commission)申請建造取名為「Natrium」(即鈉的拉丁文)核反應爐的許可證，完工後若獲得批准將進入商轉，高峰發電量可達500兆瓩(MW)，可滿足多達40萬戶家庭需求。

先進反應爐通常使用水以外的冷卻劑，並在較低壓力、較高溫度下運作，這種技術已經有幾十年歷史，但美國的商業核電廠仍繼續建造大型傳統水冷反應爐。據美國國家研究委員會(NRC)，TerraPower的懷州項目是約40年來首次有公司嘗試在美國建造先進反應爐並用作商業發電廠。

TerraPower總裁兼執行長萊維斯克(Chris Levesque)表示核能產業的特點並不是創新，為求可靠性而更傾向重複前人經驗而非推進新技術，「但我們預見未來幾十年電力需求高漲，為糾正當今核電成本問題，覺得是時候創新了。」

該項目地點毗鄰太平洋公司(PacifiCorp)的諾頓發電廠(Naughton Power Plant)，此發電廠將於2026年停止燃煤、2036年停止燃燒天然氣。太平洋公司計畫從Natrium引入無碳電力，表示正在衡量其長期規畫中的核電比例。

Natrium是鈉冷快中子反應爐，目前鈉冷反應爐技術開發由俄羅斯 領銜；其所需的高濃縮鈾也是由俄羅斯供應，Natrium為了開發替代供應，將運轉日期延遲兩年到2030年。而耗資預計高達40億元，萊維斯克表示這是因為嶄新反應爐的設計和授權推高成本，往後成本會顯著降低。

動土儀式上，蓋茲稱群眾正踏在「美國未來能源基石的地基上」，這是朝著安全、充沛供應、零碳能源邁出的一大步，成功與否對美國未來非常重要。