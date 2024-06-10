章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

「經常夢到女兒，但畫面永遠模糊，想看清楚不由自主揉揉眼睛時，卻又猛然從夢中驚醒」，寶貝女兒章瑩穎在香檳伊利諾大學(UIUC)遭兇手克里斯汀森(Brendt Christensen)殘忍殺害至今七年，章瑩穎的父親章榮高仍然沒有辦法從喪女的悲痛走出來，「有機會的話很想再到美國，這次一定把女兒帶回家」，章榮高說，每每想到女兒慘死異鄉，人在福建的他就沒有一天能夠安眠。

2017年6月，26歲的章瑩穎在UIUC交流學習，6月9日下午，她坐上一輛黑色轎車後失蹤。美國聯邦調查局於同年6月30日宣布逮捕克里斯汀森，經過漫長的法院審理，2019年6月24日，陪審團裁定克里斯汀森綁架致死罪等三項罪名成立。2019年7月18日，法官宣判克里斯汀森終身監禁，但克里斯汀森始終拒絕交待受害者遺體下落。

在此案件告一段落後約兩周，章瑩穎的家屬代理律師貝克特(Steve Beckett)表示，從檢察官辦公室獲知章的遺體可能在伊利諾伊州 中部、距離香檳市30多分鐘車城的一處垃圾填埋場，該垃圾場表示，要找到遺骸難度相當高，幾乎是不可能。

這起命案，當時震驚中國、美國，章榮高與妻子葉麗鳳跟兒子章新陽也在案發後不久抵達美國，一家三口確知無法帶回章瑩穎後，帶著滿滿的失落返回中國家鄉。

今年6月9日是章瑩穎失蹤遇害屆滿七年，61歲的章榮高9日接受本報記者視頻訪問，談到家人的現況時說，「我之前的臨時工工作，滿60歲後就必須離職，現在沒有固定收入，妻子的身體一直都不太好，兒子結婚了，但因為家裡窮沒有辦喜酒，兒子目前在單位當臨時工，收入不高且沒有保障，」儘管生活拮据，但讓一家人最放不下的還是消失在異鄉的章瑩穎。

七年來一直睡在女兒房間的章榮高說，「在這裡感覺女兒只是離家去讀書，不久的將來就會回來」，他說，大家都勸他們要往前看，「但我不知道我們的『前方』在哪裡？」他表示，女兒走得太痛苦，讓人接受不了，而殺人的人卻還活著，「我最想跟兇手說的話就是，請你給我們一個交代，讓我們帶女兒回家。」

他也提到，七年前妻子曾阻止女兒到美國，覺得人生地不熟不安全，到現在妻子都還為沒有擋住女兒出國懊悔，而章榮高也自責表示，當時如果不是因為他去貸款 想資助女兒房租卻遲遲沒有下文，女兒因此去換租比較便宜的房子，或許就不會發生意外。