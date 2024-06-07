我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美國內往返機票 這個機場價格最貴

全球首例人類染H5N2禽流感亡 世衛：未出現人傳人

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

特派員黃惠玲／即時報導
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

金融網站Finance Buzz日前根據運輸部(U.S. Department of Transportation)的數據，排名全美各大機場的昂貴程度，結果顯示，大華府杜勒斯國際機場(IAD)蟬聯登上2023年全美國內機票最貴的機場，平均一趟往返的國內航班機票價格為488.40元，比前年平均稍微便宜了6.38元。

Finance Buzz的這份排名，是針對全美45個最忙碌機場到各城市的往返機票計算，票價為購買機票時包括稅金在內的價格，但不包括航空公司收取的行李費或機上服務費等其他選擇性費用。

總體而言，經通膨調整，去年全國國內機票的平均價格，下降了3.1%，而未經通膨調整的平均價格則僅減少了0.9%。

舊金山機場是去年國內票價第二貴的機場，平均票價為444.59元，第三到第五高票價的機場，依序為鹽湖城國際機場，平均票價438.34元)；夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)，平均票價436.34元；韋恩郡底特律大都會機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)，平均票價為427.05元。

2023年國內往返機票最便宜的機場為奧蘭多國際機場，平均票價只有265.58元，第二到第五便宜的機場，依序為為勞德代堡(Fort Lauderdale-Hollywood)機場270.68元、拉斯維加斯的Harry Reid國際機場272.15元、Oakland國際機場303.79元、芝加哥中途機場(Midway Airport)308.27元。

如果根據通貨膨脹率進行調整，國內航空旅行的價格，比20年前要低得多，2000年時，經通過膨脹調整的國內機票平均價格，高達600元，而去年的平均價格略低於400元。通貨膨脹，2021至2022年全美國內航班價格增長14.1%，若不考慮，價格漲幅23.2%。

至於如何節省機票費用，該報告也提供了一些小竅門：

●多多利用信用卡積分：一些提供高里程獎勵的信用卡，往往在開卡時就會提供足以飛行國內一次甚至兩次的免費機票。

●留意購票時機：機票價格每周甚至每天都在波動，通過監控(例如Hopper、Google Flight等小程序)跟蹤票價，一旦發現價格下跌時，即可立刻下手。

●如果行程彈性，則不妨在提供廉價機票的網站，例如Going登記，這樣將可即時收到最新最便宜的票價通知，然後根據指示購買。

通貨膨脹 大都會 舊金山

上一則

無故痛毆 持刀猛刺 芝街頭頻傳隨機嚴重攻擊

延伸閱讀

浙江女買50萬元黃金寄快遞 警方為何在機場緊急截停?

浙江女買50萬元黃金寄快遞 警方為何在機場緊急截停?
財經簡訊

財經簡訊
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
舊金山國際機場翻新提前完工 航班準點率將恢復

舊金山國際機場翻新提前完工 航班準點率將恢復

熱門新聞

好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

2024-06-04 10:03
年度旅客超過3300萬的芝加哥歐海爾機場，在一份報告中，名列全美壓力最大機場。(特派員黃惠玲／攝影)

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

2024-06-04 11:07
億萬富翁賽勒。(賽勒官網)

定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

2024-06-03 10:52
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

園藝詐欺 無良商以AI生成奇花異草照片出售種子

2024-05-31 10:26
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

2024-06-06 19:55
5.6億獎金的兆彩獎劵，4日晚間在伊州售出。(美聯社)

獨得5.6億兆彩獎劵 伊州彩券局線上售出

2024-06-05 09:02

超人氣

更多 >
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初
倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場
冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機
腫瘤科醫生：臨終前最常說的是這4句話

腫瘤科醫生：臨終前最常說的是這4句話