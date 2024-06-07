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無故痛毆 持刀猛刺 芝街頭頻傳隨機嚴重攻擊

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝警局表示，近日發生至少兩起民眾無故在街頭遭受嚴重攻擊事件。(芝警局臉書)
芝警局表示，近日發生至少兩起民眾無故在街頭遭受嚴重攻擊事件。(芝警局臉書)

芝加哥市區近日連續發生兩起路人無故遭襲事件，引發民眾對治安新一波擔憂。

除一位71歲婦女光天化日在街頭遛狗被陌生男子持刀猛砍外，還有一對夫婦在市中心街道遭一群青少年無故惡性攻擊，其中女受害者因此流產。

由於芝加哥公立學校下周起開始放暑假，有芝區長提議提前青少年宵禁時間到晚間8時，藉此減少聚眾滋事或從事不法活動的機會。

芝加哥警局表示，71歲婦女在5日下午1時30分於聯合車站前遛狗時，突遭人從後面持刀猛刺脖子，根據指出，該名受害者連續被刺了七刀，幸而路人及時報警送醫，目前狀況穩定。

警方表示，案發後約半小時已經逮捕涉案嫌犯、25歲來自家州的男子巴瑞諾(Wilson Barreno)，並對其提控蓄意謀殺一級重罪、嚴重毆打耆老重罪、使用致命武器嚴重攻擊罪。

在這起駭人聽聞的街頭無故攻擊事件前，芝市中心Streetville區也發生了一宗民眾遭無故攻擊案例，警方指出，一對夫婦在上周五晚間8時左右，從餐廳走回家途中，被一群青少年突發性攻擊毆打。

兩名受害者夫婦身上出現割傷、瘀傷，其中女性受害者更被強力扯下一大把頭髮，受害者說，他們多次被拳打腳踢、踏踩，甚至被噴胡椒水。遭到襲擊的婦女稱，她當時已經懷孕兩周，在該次襲擊事件後不幸胎兒流產。

警方稱，當晚有一群人襲擊了這對夫婦，地點在靠近葛蘭德大道(Grand Ave.)和McClurg Court處。警方稱，一名14歲男孩和一名17歲女孩在現場被捕，兩人均已被控一項毆打輕罪。

第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)對此不滿表示，庫克郡伊州檢察官應對此惡行提出重罪控訴，而不僅僅是輕罪。

霍普金斯也在該宗夫婦被嚴重攻擊事件後，提出將青少年宵禁時間從晚間10時提前到8時的建議，意即宵禁開始後，凡17歲及以下的孩子都需要有父母及監護人陪伴才能在市中心停留，該提案實施範圍將包括環區(Loop)、Streetville以及西環區(West Loop)。

他說，這類「無端且嚴重的襲擊」發生在許多「青少年聚會中，而這些聚會已證明是暴力和不法活動的溫床」，他因此提議提早宵禁。霍普金斯說，「我不覺得參加這些聚會的每個未成年人都有惡意，但少數煽動者和團夥領頭者一次又一次煽動暴力及騷亂行為，令人難以容忍。」

芝市長強森發言人對此提案沒有做出回應。

目前芝市的宵禁時間均為晚間10時，但千禧公園仍維持前市長萊特福特時期的晚間6時即開始執行宵禁。

宵禁 芝加哥 庫克

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