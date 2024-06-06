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犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

編譯潘勛／即時報導
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

俄亥俄州北歐姆斯特德市(North Olmsted)「巨鷹」(Giant Eagle) 生鮮超市停車場發生女子持刀隨機刺人事件。警方表示，32歲的畢昂卡‧葉利斯(Bionca Ellis)連刺一名坐在購物推車的3歲小男孩朱利安‧伍德(Julian Wood)兩刀，男孩送醫搶救仍不治身亡，其母也被刺中，幸好無性命之虞，整起凶案過程不到5秒。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這起案件發生在3日下午約3時。檢方表示，據目擊民眾表示葉利斯先是從超市隔壁的二手商店偷了兩把刀，接下來走到巨鷹的停車場，在正門瞧見伍德母子，尾隨他們，然後突然攻擊。37歲的瑪歌‧伍德(Margot Wood)當時正要把剛買的雜貨放到車上，葉利斯突然持刀奔來。男童背部及臉頰中刀，伍德想抱他脫離現場，結果也被葉利斯刺傷。

美聯社報導，葉利斯行兇後若無其事地走開，員警隨身錄影器所拍到視頻顯示，一名路人向警方指認她，警方命令她趴下後予以上銬，未遇到抵抗，凶器則擱在她身旁。

警局刑事組長貝克(Matt Beck)4日在記者會上表示，兇手並不認識被害母子，這是一起隨機暴力事件。小男孩經送醫院搶救，仍告不治。葉利斯目前已遭羈押。

凱霍加郡(Cuyahoga County)檢察官歐麥利(Michael O'Malley)表示，郡內大陪審團5日以一項加罪謀殺罪、兩項謀殺罪、兩項蓄意謀殺、兩項凶惡傷人、一項危害兒童、一項企圖湮滅罪證及一項偷竊輕罪等罪名，起訴葉利斯。目前她尚未在法院過堂。

歐麥利檢察官表示，本案駭人聽聞，檢方將盡一切能力，為小男孩和伍德一家討回公道。

市長妮可‧瓊斯(Nicole Dailey Jones)表示，自己也是人母，但仍無法想像伍德一家人的失落，她與全市咸感悲痛。

俄亥俄州北歐姆斯特德市「巨鷹」生鮮超市停車場發生女子持刀隨機刺人事件，一名三歲男...
俄亥俄州北歐姆斯特德市「巨鷹」生鮮超市停車場發生女子持刀隨機刺人事件，一名三歲男童不幸喪生。現場可以看到翻覆的購物推車，及散落一地的雜貨。(美聯社)

俄亥俄州

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