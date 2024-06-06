龍捲風無預警襲密州 2歲童在家遭大樹穿頂壓死

龍捲風5日下午掃過密西根州利沃尼亞市，造成多處大樹倒塌。(美聯社)

除了馬里蘭州傳出龍捲風 災情外，密西根州 底特律郊區5日在毫無預警下遭受龍捲風襲擊，一名兩歲幼兒因此死亡，其母親傷勢嚴重仍在就醫。

密西根州利沃尼亞(Livonia)市的官員說，龍捲風在6日下午席捲幾個社區，由於發展迅速，以至於國家氣象局或其他部門，都沒有提前發出警報或通知。當地官員說，暴風雨將一棵大樹連根拔起，倒在一戶人家的房子上，並穿過屋頂打到屋內的床上，當時一名婦女跟她兩歲的兒子正在睡覺。

救援人員據報立即趕到現場，經過一小時的努力，拆除了屋頂及部分樹木，然後將大樹抬起後，才把受害者救出。官員表示，兩歲幼童當場被宣布死亡，母親則送醫救治，情況危急。

利沃尼亞消防局局長詹尼森(Robert Jennison)告訴當地電視台WDIV-TV，當時在另一個房間嬰兒床上的兩周大嬰兒幸未受傷，該名嬰兒也被送往醫院進行健康評估。

利沃尼亞市市長布魯斯南(Maureen Miller Brosnan)發表聲明稱，「這是我們社區的可怕悲劇，我們的心都碎了。」

底特律國家氣象局在社交平台X上證實，一場風速達每小時95哩的EF1級龍捲風，穿越了利沃尼亞，氣象局表示，龍捲風的路徑超過5哩，樹木被連根拔起，一些房屋受損。

根據市府官員稱，氣象局的一名代表說，這是一場自旋風暴(spin-up storm)，因此沒有顯示在雷達上，導致氣象局來不及發出預警。

對於美國來說，今年春季的龍捲風情況嚴峻，光在國殤節長周末，惡劣天氣就造成至少24人死亡，今年4月份的龍捲風數量，高居美國有紀錄以來的第二高，主要因為氣候變化普遍加遽了全球風暴的嚴重程度。

5日晚間，包括俄亥俄州、新澤西州、達拉瓦州等其他幾個州的地區，都發布了龍捲風警報，在新罕布夏州 的Seacoast地區，暴風雨吹倒了樹木造成斷電。

新罕布夏州的波爾特斯矛斯市(Portsmouth)消防隊隊長麥逵倫(William McQuillen)說，位於該市的兩處民宅因為雷擊起火，這兩處火災發生時間相差不到15分鐘，兩處房屋均受損，其中一處已經無法居住，還好並無人傷亡。