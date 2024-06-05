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緬因大學3D打印機 48小時能造1棟屋

記者胡玉立／即時報導
緬因大學推出「全球最大聚合物3D打印機」，首創使用木料建造3D住宅，希望有助解決住房危機。(美聯社)
緬因大學推出「全球最大聚合物3D打印機」，首創使用木料建造3D住宅，希望有助解決住房危機。(美聯社)

使用3D列印技術打造混凝土房屋已普遍應用於建築界，緬因大學先進結構和複合材料中心(ASCC)5月推出「全球最大聚合物3D打印機」，首創使用木料建造3D住宅，希望有助解決緬因州住房危機，並徹底改變3D住宅打印技術。

這項計劃被ASCC執行總監達格爾(Habib Dagher)稱為「未來工廠 1.0」(Factory of the Future 1.0)。新型打印機可生產長96呎、寬32呎、高18呎物體，每小時可列印500磅；目標是在一小時內打印1000磅材料。

達格爾向有線電視新聞網CNN表示，以此速度，可在48小時內印出一棟「生物基3D住宅」(BioHome3D)；與目前房屋建築成本相比，他們的3D打印房屋「非常有競爭力」；「人類面臨人口老化，工人越來越少，房源短缺、貴到買不起。這就是解決之道。」

ASCC巨型印表機及其前身在2019年被金氏世界紀錄認證為「最大聚合物3D打印機原型」，也是唯一使用木料造屋的印表機。緬因大學2022年底測試推出面積600平方呎單戶住宅「生物基3D住宅」，是全球首個使用當地木纖維和生物樹脂材料製成、原料100%來自可再生天然資源的生物基3D打印住宅。

近年來，3D打印技術被用來建造從橋樑到清真寺等各種建築；還有非營利組織在戰區建立3D打印學校。阿拉伯聯合大公國杜拜創下「全球最大3D打印結構」金氏世界紀錄，計畫到2030年25%新建築以3D打印技術建造。但目前絕大多數3D打印都是使用機械手臂將濕混凝土分層噴出正確形狀。ASCC正在「翻轉劇本」。

達格爾說：「別人用混凝土打印牆壁，生物基3D住宅的地板、屋頂和牆壁都是打印的」；混凝土打印屋需在現場建造，連續兩周天氣不佳就無法打印。ASCC直接在大學校園打印預製模組，再至現場連接創建生物基3D住宅。

生物基3D住宅比混凝土更溫暖可人，而且可持續；當木料列印房屋不被需要時，可磨碎用來打印其他物品。ASCC正在研究使用緬因州鋸木廠木料副產品擴大生產規模。

達格爾說，人們在緬因大學參觀原型機後幾乎都會問：「我什麼時候可以有一戶？」

緬因州 3D列印

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