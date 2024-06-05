佛州黃瓜驗出沙門氏菌 25州已數十人感染住院

佛州出產的黃瓜被驗出沙門桿菌，疑似造成全美25州數十人感染住院。(美聯社)

公衛官員5日說，佛州 出產的黃瓜被驗出沙門桿菌，疑似造成全美25州數十人感染住院。

佛州德爾瑞海灘(Delray Beach)「新開始農產品」公司(Fresh Start Produce)配銷的黃瓜遭驗出沙門桿菌，開始整批回收5月17日到21日期間運銷各地的黃瓜；可疑黃瓜已全數回收，不再流通市面。疾病防治中心(CDC )說，公衛當局還在進一步檢測 ，以確認造成這一波感染的沙門桿菌，和從黃瓜檢測出來的菌株是否相同。

從3月11日到5月16日，CDC總共收到來自25個州和華府的162起食用黃瓜感染沙門桿菌的病例，其中54人住院，無人死亡。

CDC警告最近購買黃瓜的消費者，最好立即與商店確認是否買到前述佛州出產的那批，未確認前暫時不要食用。公衛官員同時建議，和黃瓜接觸過的物品器皿應用熱水、肥皂洗過，或放進洗碗機清洗。

CDC和食藥局另外在調查20餘州爆發158人感染，是不是為同一產品所含沙門桿菌的另一種菌株所引起。這些群聚感染的情況有類似點。

沙門桿菌感染通常在吃到問題食物後6小時到6天內開始發作，症狀包括腹瀉、發燒、胃痙攣，多數患者在一周內會自動康復，不必治療，但幼齡兒童和65歲以上老人，以及免疫力較弱的民眾，可能會演變為重症，須住院治療。