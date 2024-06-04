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停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
年度旅客超過3300萬的芝加哥歐海爾機場，在一份報告中，名列全美壓力最大機場。(特派員黃惠玲／攝影)
年度旅客超過3300萬的芝加哥歐海爾機場，在一份報告中，名列全美壓力最大機場。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著各級學校陸續放暑假，外出旅遊人口也明顯增加，如何輕鬆進出機場完成旅程，是每個旅客的最大心願，不過，如果你的航班將從芝加哥歐海爾機場起飛、降落的話，最好先做心理準備，一份有關「美國機場壓力指數」(2024 USA Stressful Airport Index)的最新報告指出，全美壓力最大機場的榜首就是歐海爾。

這份調查由Stressfreecarrental.com發布，該租車平台分析了全美15個最受歡迎機場的五項壓力誘因：2022年的乘客人數、一周的停車費用、班機飛抵目的地的數量、Flightradar24的機場乘客評分，以及機場到市中心的距離。

名列壓力指數最高的機場，前十名依序為芝加哥歐海爾機場、紐約甘迺迪機場、德州達拉斯機場(Dallas-Forth Worth International Airport)、科羅拉多州丹佛機場、加州洛杉磯機場、佛州邁阿密機場、佛州奧蘭多機場、新州紐瓦克機場、喬州亞特蘭大機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)、內華達州拉斯維加斯基場(Harry Reid International Airport)。

在「美國機場壓力指數」排名第一的歐海爾機場，在2022年接送了3310萬名旅客，這些旅客飛往多達249個目的地，但該機場昂貴的停車費(一周282.21元)，加上距離市中心較遠，都讓旅客倍感壓力，例如要從歐海爾機場到市中心，搭藍線捷運約需45分鐘，而要開車到機場或從機場到市中心，在幾乎大部分時間都塞車嚴重的高速路行駛，車程至少要1小時。

日前剛從香港搭機返回芝城的華人旅客高均表示，歐海爾機場的交通情況比2022年時又更糟糕了，「進出機場壓力有增無減，」他說，疫情前，歐海爾機場每個航站都可以叫網約車，現在改成必須集中到第二航廈才能叫網約車，「國際旅客統一在第五航廈下機，然後還得拖著大小行李轉往第二航廈搭優步，非常不便。」

除了網約車搭乘地點令旅客頭痛外，歐海爾機場往返市中心的交通阻塞日益嚴重，也相當讓人困擾。由於芝市中心往返機場主要高速公路I-90/94的快速道正在整修，導致雙向車道都至少縮減了一條，以往非尖峰時段，單趟車程不到30分鐘，現在至少要一小時，且多數時候車程要花掉1個半小時，搭了長程飛機後，還得忍受漫長塞車時間，讓許多人都對使用歐海爾機場倍感壓力。

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