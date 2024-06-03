定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

億萬富翁賽勒。(賽勒官網)

億萬富翁賽勒(Michael Saylor)以及他位於維吉尼亞州 泰森斯(Tysons)的公司「微策略」(MicroStrategy)表示，他將支付4000萬元，解決兩年前華府 檢察長辦公室對其提出的稅務詐欺訴訟。

這起官司由前華府檢察長瑞辛(Karl Racine)在2022年提出指控，他表示，賽勒在15年前非法逃過應繳交華府的超過2500萬元稅金，賽勒當時在報稅表格中，聲稱自己是佛羅里達州 居民，但實際上他卻一直居住在喬治城海濱一棟7000平方呎的頂層公寓內。

眾所周知，佛羅里達州因為不徵收個人所得稅，多年來吸引一些人遷至該州居住。

該訴訟還指控賽勒從2005年以來，在波托馬克河畔(Potomac riverfront)停靠多艘遊艇。

賽勒所創辦的微策略公司，也列在被告名單，訴狀稱，該公司密謀協助賽勒逃避該區的所得稅。

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)3日宣布了雙方的和解協議。

這項訴訟是根據華府最近通過的「虛假申報法」(False Claims Act)做出判決得第一起案例，該法鼓勵舉報虛報住所的逃稅者，新法並允許對證實逃稅者，處以最高未繳稅款的三倍罰款。賽勒案也是華府史上最大宗的所得稅追繳和解案例。

施瓦布表示，賽勒及其公司微策略，多年來一直在欺騙華府及所有居民，事實上，賽勒還公開吹噓過自己的逃稅作為，並鼓勵他的朋友們仿效其做法，還說向華府繳稅的人都很愚蠢。

儘管同意和解，但賽勒不承認自己有任何責任或不當行為。

華府檢察官辦公室指出，該辦公室在2021年收到舉報後對整個案子展開了調查，收集到的證據包括特定地點的社交媒體貼文，顯示其公司私人飛機何時離開及返回華府的聯邦航空管理局(FAA)的飛行紀錄等。

福布斯預估，賽勒的淨財富達46億元，賽勒2022年辭去微策略公司的執行長一職，轉而專注於增加公司的比特幣投資，該公司目前是全球最大的加密貨幣持有者之一。