園藝詐欺 無良商以AI生成奇花異草照片出售種子

園藝專家提醒,留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

對喜歡園藝的人來說,看到色彩鮮豔、花瓣繽紛、斑紋迷人的植物,可說是巨大誘惑,但大華府 園藝專家警告,近來出現一些在網路販售美麗罕見花卉、植物種子的廣告,吸引許多人選購,不幸的是這些圖片其實都是人工智能 生成的「假」植物。

Meadows Farms Nurseries and Landscaping公司Frederick分店的經理科恩(Jason Cowne)說,明明一些看起來非常罕見美麗的植物並不存在,但網上確有很多無良賣家在出售這些植物的種子。

科恩說,製作這些圖片的人,拍攝了真的宿根花卉、金盞菊等植物的照片,然後用AI 改變植物顏色,讓它們看起來更加鮮豔,「他們甚至還替植物添加了其他植物的花朵圖片,然後將這些圖片組合在一起,創造出根本不存在的美麗植物。」

科恩說,目前在網路上很容易搜索到粉色、藍色的宿根花卉,然後賣家還出售這些奇花異草的種子,價格大約100粒賣12元,科恩說,「如果你仔細看這些廣告圖片,最終賣家賣給你的並非圖片中植物的種子,而是隨便一包植物種子。」

他表示,有人希望能夠有更多證據表明圖片上的植物並不存在,科恩回應稱,任何合法的植物銷售商,都會列出植物的屬、種及栽培品種,還會列出他們要出售植物的學名。

一旦你被鮮豔或奇特植物照片吸引時,別忘了賣家有沒有提供上述信息,如果都沒有的話,就要提高警戒。

科恩說,到當地的苗圃或園藝中心去找尋或購買心儀的植物,就不會有上當受騙的風險。科恩說,「你可以親眼看到這些植物,看看它們是否健康,是否真的存在。」