華商投資打造 田州Nashville首個中國城明年問世

納許維爾市即將出現第一個中國城。(納許維爾中國城官網)

在全美各地大多數唐人街衰退之際，近年發展快速的田納西州的納許維爾市(Nashville)，正由當地華商企業主及開發商籌備開設推出該市史上第一個中國城(Chinatown)。

這個「田州納許維爾中國城項目」(Tennessee Nashville Chinatown)，預計投資2750萬元，在安提亞克社區(Antioch)一塊4.83畝的土地上興建商場。商場內包括一個賣場面積達4萬4000呎的亞洲超市，完工後將成為納許維爾最大的亞超。

此外，該處還將有10家餐館、多個零售店以及一個活動中心。

根據人口普查局數據，截至2022年2月，納許維爾的亞太裔居民人數不到2萬9000人，他們分佈在全市各地。不過，在白橋社區(White Bridge)和安提亞克社區，集中開設了許多亞洲美食餐廳。

根據該項目網站介紹，田州華埠 將建設為吸引遊客及當地民眾的景點，同時為納許維爾及周邊城市的亞裔 及所有社區，提供獨特的亞洲建築、文化、購物、餐飲、零售服務及體驗。

項目管理合夥人之一的馬雪麗(Sheri Ma，以下均為音譯)表示，自己來自中國，就像許多華人一樣，懷念家鄉美食及服務，而且納市不僅僅是亞裔社區，而是整個城市都在不斷發展，「我們確實看到了強烈的需求，尤其隨著經濟以及多元性的變化。」她說，很高興在納許維爾打造華埠的夢想成真。

另一位項目合夥人鄭麗塔(Rita Zheng)說，納市華埠預定地交通方便，臨近高速公路、市區、機場。首期工程將包括改造現有一座建物成為大型亞洲超市，後續則將繼續建造更多建物，以容納亞洲餐館、零售店，目前這些項目正等待大都會 議會(Metro Council)的批准。

納許維爾市議員史代爾斯(Joy Styles)說，該項目已經列入城市規畫委員會的議程，預計在6月份提交給規畫委員會，然後再交由市議會表決，如果順利通過，新的華埠就可以申請許可證了。

史代爾斯說，這個項目可望帶來很大的經濟效益，包括創造就業機會，「光啟動及開工就需要300個工作崗位，未來開業後，將有500個工作機會。」