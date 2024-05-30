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被告男邊開車邊視訊聽審 法官看傻：你的駕照早就被吊銷

世界新聞網／輯
密西根州一名被告Corey Harris日前以視訊參加自己的聽審，被吊銷駕照的他竟邊開車邊參加聽審，讓法官Cedric Simpson非常驚訝。（翻攝MLive新聞畫面 ）
密西根州一名被告Corey Harris日前以視訊參加自己的聽審，被吊銷駕照的他竟邊開車邊參加聽審，讓法官Cedric Simpson非常驚訝。（翻攝MLive新聞畫面 ）

密西根州的法官辛普森（Cedric Simpson）15日和因案被起訴的哈里斯（Corey Harris）進行視訊聽審時，意外發現被吊銷駕照的哈里斯竟然邊開車邊參加視訊，讓辛普森目瞪口呆，還和哈里斯確認他是不是在開車；最後哈里斯因公然違反法律，保釋遭撤銷並被要求到監獄自首。

MLive報導，密州沃什特瑙郡（Washtenaw County）的法官辛普森15日主持聽審，44歲的被告哈里斯以視訊方式參加，當他上線加入會議時辛普森露出吃驚的表情，因為哈里斯居然在開車，但他的駕照被吊銷了。

辛普森不敢相信自己的眼睛，詢問「哈里斯先生，你在開車嗎？」哈里斯則一副不在意地回答「是的，我正開進醫生的辦公室」，他請求法官給他幾分鐘停好車，辛普森接著等哈里斯把車停下並停好後才繼續和他說話。

辛普森翻閱哈里斯的紀錄，說他沒有駕照卻在開車，接著停頓了數秒後說「我不知道他為什麼要這樣做」。辛普森對哈里斯的律師說，或許有他不知道的地方，但這起案件被告被吊銷駕照，然後還公然開車，哈里斯的律師試圖辯解，但辛普森回擊「他就是沒有駕照」。

哈里斯停好車後，辛普森宣判他公然違法，要求他當天晚上6點必須到監獄自首，哈里斯聽了之後臉色一沉，喊了一句「我的天啊」。

駕照 監獄 密西根州

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