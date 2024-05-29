猶他州婦女逛eBay 驚喜發現母親遺失60年的銀飾

Joan Eccles的繼父當年寄給她們的兩個銀飾。(翻攝KSL TV新聞畫面)

猶他州聖喬治（St. George）的喬安（Joan Eccles）某天瀏覽eBay網站時，意外發現她的繼父80年前在新幾內亞 島寄給母親的銀製飾品，該飾品在母親過世後就遺失，現在竟出現在拍賣網站上，喬安的兩個女兒將飾品買下，在母親節 時送給她。

KSLTV報導，喬安的繼父康堤（Augusto William Conti）1944年二戰期間在新幾內亞島作戰，那年的情人節他寄了兩枚手做銀飾給妻子雷德芬（Agnes Inez Redfern）和喬安。

喬安說，繼父把銀飾放在信件中寄給她們，她猜測當時士兵深入叢林，軍隊可能找人幫他們製作這些小東西，康堤用兩枚澳幣硬幣做成銀飾，一個上面寫「新幾內亞島，致我親愛的喬安，1944年」，另一枚則刻有「新幾內亞島，致我親愛的妻子，1944年」。

Joan Eccles的繼父Augusto William Conti(右)和Joan Eccles的母親Agnes Inez Redfern(左)。(翻攝KSL TV新聞畫面)

喬安在過去80年都將自己的銀飾好好收藏著，但母親的銀飾在她1963年在喬治亞州過世後就遺失了。

喬安的女兒維琪（Vikki Fredrickson）說，喬安最近迷上瀏覽拍賣網站，喜歡在上面找到有價值的物品。喬安說，她若發現任何讓她驚訝的物品，會馬上到Google搜尋。

喬安說自己有天瀏覽網站時，突然看到該銀飾，上面寫「致我親愛的妻子」，她一眼就認出那是她母親的銀飾；喬安的另一位女兒史黛西（Staci Wilson） 說，母親對她們說，「妳們覺得那是她的嗎？我覺得是，不然還會是誰的」。

猶他州的Joan Eccles一天瀏覽拍賣網站時，意外發現繼父80年前從新幾內亞島寄給母親的銀飾，該銀飾已丟失很久，現在終於失而復得。(翻攝KSL TV新聞畫面)

維琪瀏覽了網頁，認為就是外婆的銀飾，因為上面的文字一樣，而銀飾的賣家在加州 ，維琪和史黛西決定買下銀飾，在母親節那天送給喬安。

史黛西說，銀飾經過好長的旅程，從新幾內亞到喬治亞州，再到加州，現在回到位在猶他州的她們身邊。