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血腥國殤長周末 芝41人中槍 9死

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝城國殤節長周末有41人中槍，其中九人死亡，包括五歲女童威爾。(gofundme)
芝城國殤節長周末有41人中槍，其中九人死亡，包括五歲女童威爾。(gofundme)

繼前個周末芝市發生45起槍擊案1人死亡後，剛結束的國殤節長周末，該市又傳出41人中槍、9人死亡的血腥數據，其中一起槍擊案更造成一名五歲的女童死亡。

數據顯示，從24日晚間到27日凌晨，芝加哥至少有 41人遭槍擊，其中9人死亡。失去五歲寶貝女兒威爾(Reign Ware)的母親說，26日凌晨3時30分左右槍擊案發生時，女兒坐在一輛停在傑克森附近的南坎貝爾(South Campbell)路旁的車輛裡，她24歲的父親則站在車外，沒想到卻有一群男子從一輛車上跳下來，然後就朝著父女方向開槍，其中女兒不幸中彈死亡，父親送醫後狀況良好。

警方表示，他們仍在調查這起槍擊事件的動機。 到目前為止無人受到拘留。

警方稱，就在上述該名五歲女童被殺前幾分鐘，一名28歲男子站在該市西區的人行道上遭到槍殺。這起致命槍擊事件於26日凌晨2時58分左右，地點在北朗代爾南區的克里斯蒂安娜大道(South Christiana Ave.)1300 街區。

該起事件中，還有兩名分別為18歲和28歲的婦女腿部中彈，她們送往醫院已無大礙。目前尚不清楚是什麼原因導致了槍擊事件。

同日晚上，該市南區羅斯蘭(Roseland)東113街100街區發生三人中槍事件，受害者傷勢嚴重。警方稱，三名受害者包括一名49歲男子、一名42歲男子和另一名年齡不詳的男性受害者，他們當時站在現場，一輛汽車駛來後，兩名歹徒向他們開槍射擊。 受害者情況危急。

此外，芝加哥西北區24日晚間11時30分左右，在奧爾巴尼公園(Albany Park)有兩名男子遭槍殺。

統計指出，今年國殤節日的芝城暴力事件數量比去年低，去年有53人中槍，其中11人死亡。

氣候變暖後的治安事件增加，正在考驗芝市長強森提出的夏季安全計畫。他在周末的社區步行活動，批評了前幾屆政府缺乏對這座城市及其年輕人的投資。他說，「他們把這座城市搞得一團糟，但現在，有進步派的領導力，且投資人才來建造這個城市。」

槍擊 投資 芝加哥

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