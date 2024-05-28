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前美軍陸戰隊秦曉柯受襲案 芝警速逮4嫌

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
華裔社區人士希望FBI以「仇恨犯罪」介入調查秦曉柯(右四)受襲案。(鄭金光提供)
華裔社區人士希望FBI以「仇恨犯罪」介入調查秦曉柯(右四)受襲案。(鄭金光提供)

在本報及多個主流媒體報導41歲華裔退伍軍人秦曉柯(Kevin Qin)，日前在芝加哥南環區超市遭7至10人圍毆事件後，引發芝城社區及警局高度關注，秦曉柯表示，警局26日逮捕多名嫌犯後經他指認其中四名涉案，警方已對這四嫌提控毆打、騷擾罪。

秦曉柯以及芝加哥華人互聯協會的鄭金光、社區人士鄭時坦等人，27日在芝城華埠舍麥路夾永活街口，對全案最新進展做出了說明，儘管警方目前並未確定將全案將列為仇恨犯罪調查，但在場聚集的社區人士均呼籲應以「仇恨犯罪」定調秦的案件。

秦曉柯說，他遭襲擊過程中並未損失財物，因此 「我覺得從發生的事情和攻擊者所說的話來看，其中有很大程度的種族因素。」

秦曉柯表示，在媒體報導他受到圍毆事件後，警方很快收集了相關信息，並迅速逮捕多名可能涉案者。他說，26日他前往警局指認出其中四嫌，根據芝警局表示，已將首波確認毆打秦曉柯的嫌疑人，以毆打、騷擾罪提控。

鄭金光表示，在彰顯亞太裔對社會、國家貢獻的5月份，發生曾參加伊拉克戰爭的美國陸戰隊華裔軍人被圍毆，「令人非常痛心，也不能容忍」，鄭金光表示，由於涉案者在攻擊秦曉柯期間，曾有人高喊「混帳中國人」，因此他主張不能輕縱任何有「仇恨犯罪」的可能性存在。

正在接受聯邦調查局(FBI)公民學院訓練的鄭金光表示，在獲知秦曉柯遭到可能的族裔攻擊後，他立即向FBI舉報，聯邦幹員也將參與該案調查。

活躍華埠社區的鄭時坦說，像秦曉柯這種受過專業訓練的人，也會受到無故攻擊的話，可見一般民眾的安全已經受到嚴苛挑戰，他希望司法單位對涉案者加大力度懲處。

鄭金光提到，由於芝警這兩年面臨人力短缺問題，一些治安案件的調查、逮捕也出現瓶頸，這次所以能夠迅速抓到毆打秦曉柯的嫌犯，媒體報導擴大曝光度而引起警方關注，可說是關鍵因素，他在感謝秦曉柯勇敢站出來陳述自己遭遇同時，也鼓勵華人一旦遇到類似情況成為受害者，務必勇敢發聲。

由於發生圍毆案的羅斯福路夾華伯許街(Wabash St.)的Jewel-Osco超市，平日也有不少華人民眾進出，秦曉柯提醒大家務必留意安全。Jewel-Osco超市的發言人說，他們正在與當局合作調查，並已把案發時的監視攝影交給警局。

華裔社區人士希望FBI以「仇恨犯罪」介入調查秦曉柯(右四)受襲案。(鄭金光提供 ...
華裔社區人士希望FBI以「仇恨犯罪」介入調查秦曉柯(右四)受襲案。(鄭金光提供 )

華人 仇恨犯罪 華埠

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