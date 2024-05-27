伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

1990年上映的「小鬼當家」(Home Alone)是美國聖誕節 經典電影，時至今日仍是不少影迷重溫的作品，影片中位於芝城北郊的富人區威內斯卡(Winnetka)的紅磚豪宅，幾十年來吸引無數人前往一睹真貌。12年前花了158.5萬購入這棟房子的會計師夫婦，日前將該處房產以525萬元的價格掛牌出售。

這座距離芝加哥 市中心約一小時車程的經典物業，位於威內斯卡市林肯大道600號街區，是電影「小鬼當家」男主角、8歲的麥卡利斯特(Kevin McCallister)住家的拍攝地點。

這座房子建於1921年，2018年時曾經大規模整修，並擴建為居住面積達9126平方呎的喬治亞風格房屋，住宅內有五個房間、六個衛浴，還有地下室及三個車庫。

從房子外觀來看，這座建物仍然保留了麥可利斯特住家的許多特點，但房子內部已經跟電影拍攝時期大為不同，全新翻修後的屋內，配備了一些豪華設施，包括最新廚房、設備齊全的健身房、電影院 以及室內運動場。

34年前「小鬼當家」上映時大受歡迎，更因此成為美國年底節日的經典作品，該片是由麥考利克金(Macaulay Culkin)飾演8歲的男主角麥可利斯特，他在聖誕節期間被父母獨留在家，獨自對抗兩名小偷並保衛自己的家，根據目前屋主表示，直到現在還經常會有粉絲來拍照。

51歲的女主人強森(Trisha Johnson)說，「有時我們會聽到粉絲在屋外高喊凱文，」她表示，「大家看到我的房子如此興奮，感覺十分有趣。」

去年紐約時報曾找來芝加哥聯邦儲備銀行的經濟學家評估電影裡凱文家的財力，經濟學家當時表示，1990年只有芝加哥家庭收入最高的1%的人才能負擔得起這種房子，到了2023年也一樣。