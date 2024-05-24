密州夫妻為買PS5或Switch大吵 男跳引擎蓋遭妻甩下車亡

美國44歲女子文妮絲與丈夫為了買哪款遊戲機發生爭吵，導致丈夫身亡。(取自福斯新聞畫面)

密西根州 44歲女子文妮絲（Vinnice Leon）與丈夫羅伯特（Robert Leon）為了買哪款遊戲機發生爭吵，文妮絲不顧丈夫意願，買了任天堂 Switch而不是PS5，導致丈夫氣到衝到引擎蓋上，被她甩下車重傷身亡。

事發於3月25日中午12時35分左右在密西根州霍蘭市（Holland）當地速食店Wendy's餐廳外，文妮絲當時試圖開車離開停車場時，丈夫羅伯特跳上引擎蓋，隨後被文妮絲甩下車並撞到頭部，導致嚴重腦出血，送醫後不幸身亡。

據報導，羅伯特希望文妮絲買PS5，但文妮絲執意買了Switch。文妮絲近日因危險駕駛致他人死亡罪被正式起訴，文妮絲20日出庭後，繳交1000美元保釋金後獲釋，案件將於28日再度庭審，恐被判最高1年監禁和1000美元罰款。

文妮絲日前接受福斯新聞採訪時堅稱，她當時無意傷害丈夫，是被暴怒的丈夫嚇到，「他真的很生氣，我從來沒看過他那樣發脾氣，對我大吼大叫，還對我動手，先是打了我一巴掌，接著又打我手臂，把當時也在車上的女兒嚇壞，所以他下車時，女兒一直叫我開車。他甚至試圖打破車窗。」

https://www.fox17online.com/news/local-news/lakeshore/ottawa/wife-to-widow-woman-sits-down-with-fox-17-after-fight-accident-lead-to-husbands-death

文妮絲強調，她當時只是想開到附近停車場，讓丈夫可以冷靜一下，沒想到對方突然跳上車又摔了下來。