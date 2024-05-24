我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

密州夫妻為買PS5或Switch大吵 男跳引擎蓋遭妻甩下車亡

編譯徐榆涵／即時報導
美國44歲女子文妮絲與丈夫為了買哪款遊戲機發生爭吵，導致丈夫身亡。(取自福斯新聞畫面)
美國44歲女子文妮絲與丈夫為了買哪款遊戲機發生爭吵，導致丈夫身亡。(取自福斯新聞畫面)

密西根州44歲女子文妮絲（Vinnice Leon）與丈夫羅伯特（Robert Leon）為了買哪款遊戲機發生爭吵，文妮絲不顧丈夫意願，買了任天堂Switch而不是PS5，導致丈夫氣到衝到引擎蓋上，被她甩下車重傷身亡。

事發於3月25日中午12時35分左右在密西根州霍蘭市（Holland）當地速食店Wendy's餐廳外，文妮絲當時試圖開車離開停車場時，丈夫羅伯特跳上引擎蓋，隨後被文妮絲甩下車並撞到頭部，導致嚴重腦出血，送醫後不幸身亡。

據報導，羅伯特希望文妮絲買PS5，但文妮絲執意買了Switch。文妮絲近日因危險駕駛致他人死亡罪被正式起訴，文妮絲20日出庭後，繳交1000美元保釋金後獲釋，案件將於28日再度庭審，恐被判最高1年監禁和1000美元罰款。

文妮絲日前接受福斯新聞採訪時堅稱，她當時無意傷害丈夫，是被暴怒的丈夫嚇到，「他真的很生氣，我從來沒看過他那樣發脾氣，對我大吼大叫，還對我動手，先是打了我一巴掌，接著又打我手臂，把當時也在車上的女兒嚇壞，所以他下車時，女兒一直叫我開車。他甚至試圖打破車窗。」

https://www.fox17online.com/news/local-news/lakeshore/ottawa/wife-to-widow-woman-sits-down-with-fox-17-after-fight-accident-lead-to-husbands-death

文妮絲強調，她當時只是想開到附近停車場，讓丈夫可以冷靜一下，沒想到對方突然跳上車又摔了下來。

密西根州 任天堂

上一則

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

延伸閱讀

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」
禽流感牛傳人 全美確診第2例

禽流感牛傳人 全美確診第2例
華郵：3個關鍵州已遭起訴冒牌選舉人 仍打算重出江湖

華郵：3個關鍵州已遭起訴冒牌選舉人 仍打算重出江湖
華男涉詐走密州79歲老婦近10萬 遭起訴

華男涉詐走密州79歲老婦近10萬 遭起訴

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

2024-05-23 20:20
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒