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密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

世界新聞網／輯
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密西根州31歲的文森（Vincent Wasney）和未婚妻莎拉（Sarah Eberlein）2022年搭郵輪到巴哈馬玩，沒想到文森在船上三度癲癇發作，最後一次因為船快靠岸，郵輪用救生艇要先將他送上岸治療，但在他要登船時郵輪遞給他一張2500美元的帳單，要他先付才能走，最後他和莎拉把卡都刷到透支才得以下船，最後兩人靠分期無息還款計畫和募款才能支付房貸。

全國公共廣播電台（NPR）報導，文森和莎拉從未搭過飛機或體驗海上航行，他們2018年買下密州的房子時，房仲送他們皇家加勒比郵輪的船票，之後因為遇到疫情，他們終於在2022年12月出發。

文森和莎拉選擇終點是巴哈馬的旅程，因為可以造訪可可灣（CocoCay），但文森在可可灣時突然感覺身體不適，隔天早上文森癲癇發作，他咬到舌頭，鮮血從他嘴裡湧出，文森被送到船上的醫務室，服用了一些抗癲癇藥物，觀察一陣子後離開。

文森回到房間後過了幾小時第二次癲癇發作，他這次呼吸停止、嘴唇發紫，莎拉又衝出去求救。文森說他十年前開始癲癇發作，當時距離上一次發作已經很久了，他剛開始時有吃藥，但後來兩年都沒發作，醫生建議他停止服藥以免肝受損。

文森在船上的醫務中心時地三度癲癇發作，當時情況嚴重，該種程度的發作通常會導致失去意識和劇烈的肌肉收縮。因為郵輪那時離港口很近，船方決定用救生艇將文森送上岸就醫。

文森和莎拉等待上救生艇時，船方給他一張2500.22美元的帳單，費用包括病人觀察、驗血、抗癲癇藥物，還有在船上醫療中心外施予醫療服務，船方表示根據合約，乘客在旅途結束後需全額負擔在船上產生的費用，另外船方不接受在陸地保的醫療保險，因此文森當時是沒有保險的狀態。

文森說，雖然當時情況緊急，但郵輪要求他們在離開前付清帳單，他向船方表示付不出來，對方回他「那你能付多少？」文森和莎拉提領自己所有銀行帳戶的錢但仍短缺1千美元，兩人最後把文森的信用卡全刷爆才得以離船。

文森在佛羅里達州上岸後被緊急送往醫院治療，讓他又多花了好幾千美元，兩人回到密州住家時身無分文，還欠了好幾千美元的醫療債務，也付不出房貸，他們開始設定分期無息還款，文森並在網路募款，獲得家人和他飛盤高爾夫球友的大量贊助，最終募得2690美元支付房貸，「但還有醫療帳單待付」。

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