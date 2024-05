波士頓三菁英中學透過郵編配額 減少亞裔等錄取人數涉歧視

紐約同源會(CACAGNY)請求法院審理波士頓家長優質教育聯盟訴波士頓市學委會的案件。(取自同源會X平台賬號)

紐約同源會(CACAGNY)與全國學者協會(National Association of Scholars),近日向美國最高法院提交了一份「法庭之友」意見書,請求法院審理波士頓 家長優質教育聯盟訴波士頓市學委會的案件(Boston Parent Coalition for Academic Excellence v. the School Committee for the City of Boston)。

同源會在20日提交的「法庭之友」意見書中,呼籲解決在中小學錄取中對亞裔 的系統性種族歧視 。同時,美國亞裔教育聯盟(AACE)代表全美80餘個亞裔組織,也在17日與亞裔美國法律基金會(AALF)以及洛厄爾法律基金會(FOLF)也向美國最高法院提交了類似意見書。

儘管最高院已禁止在大學招生中使用種族和種族替代指標,波士頓學校委員會的最新招生計畫,為增加多樣性而使用了郵編區的配額,這樣做勢必將減少波士頓三所精英考試學校的亞裔美國人和白人入學人數。這一訴訟涉及的三所波士頓考試學校中,包括了美國最古老的公立學校波士頓拉丁學校(Boston Latin School)。

同源會認為,大學錄取可以適當強調多樣性,而在中小學階段,不應以多樣性為名,犧牲亞裔學生的利益。同源會在2018年提出的關於改革特殊高中錄取政策的提案仍在上訴法院審理中。如果最高法院接受波士頓案並做出全面裁決,同源會案件或將受益。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空表示:「在多樣性、公平和包容的幌子下,極端進步人士對美國的擇優錄取制度發起了廣泛的攻擊,將對亞裔的歧視,從大學延伸到了中小學教育領域。」

此前,維吉尼亞州的精英公立學校湯瑪斯·傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology,簡稱TJ高中)也因類似舉措被告上最高法院。2月,九位大法官中有七位拒絕受理該案,認定其招生政策的「種族平衡」並未違憲。